Kan şekerini düşürüyor, kanserden koruyor, bakterileri öldürüyor! Günde 2 tane tüketmek yetiyor...

Karanfilleri zencefilli kurabiyelerin ana bileşenlerinden biri veya Hint mutfağında temel bir baharat olarak biliyor olabilirsiniz. Karanfil en çok tatlı ve aromatik bir baharat olarak bilinir, ancak geleneksel tıpta da kullanılmıştır. Aslında, çalışmalar, karanfildeki bileşiklerin, karaciğer sağlığını desteklemek ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olmak da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları olabileceğini bulmuştur. İşte , karanfil yemenin en etkileyici sağlık yararları...