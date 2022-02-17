Kan şekerini dört saatte düşürüyor! Kolesterol, diyabet, kalp krizi, obezite...

Yaygın olarak bilinen ve en kapsamlı şekilde incelenen flavonoidlerden biri olan kuersetin, güçlü antioksidan ve antienflamatuar (iltihap önleyici) aktiviteleri yönünden belgelendiğini söyleyen bu makale, diyabet dahil birçok hastalığın tedavisinde ve bunlara karşı korunmada önemli rol oynayacağına dair bilgileri de içeriyor.