Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.0510.90EURO15.500.27USD13.64-0.04ALTIN832.40-0.01
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    SağlıkKan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor! Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...
    HaberlerSağlık Haberleri Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor! Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...
    ABONE OL

    Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor! Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    Kansere karşı koruyucu, kan şekerini dengeliyor, bağırsak sağlığına faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, adeta bir vitamin ve probiyotik deposu. Enfeksiyona ve kış hastalıklarına karşı kendinizi korumak istediğinizde evinizde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Ülkemizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ara öğünlerde, atıştırmalık tüketilebilir, çorba ve yemeklere eklenebilir. Kalorisi düşük ve besin değeri yüksek. Magnezyum, potasyum, demir, fosfor, C ve E vitamini açısından zengin bir bitki. Tüketildiği takdirde yemek sonrasında aniden şeker yükselmesine engel oluyor.

    • 21 Şubat 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:
    • 21 Şubat 2022 - 11:13 • Son Güncelleme:
    1Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    Kan şekerini dengeliyor, uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Kalp dostu, lifli yapısı sayesinde kolesterolün düşmesine de yardım ediyor. Kökünde bulunan kuarsetin adındaki polifenol maddesi, kansere karşı vücudu dirençli hale getiriyor.

    2DÜŞÜK KALORİLİ

    DÜŞÜK KALORİLİ

    Taronun kalorisi düşüktür ve besin değeri yüksektir. Sağlıklı beslenme programlarına eklenebilir. Cips, yemek, püre ve çorba halinde tüketebileceğiniz bir sebzedir.

    3KİLO VERMEYE YARDIMCI

    KİLO VERMEYE YARDIMCI

    Lif içerdiği için diyet yapanlara kilo verme sürecinde yardım eder. Taro sebzesi ve yaprağı çeşitli şekillerde tüketime uygundur.

    4BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR

    BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR

    Vücudun en önemli organlarından biri olan bağırsaklar, taro kökü sayesinde daha sağlıklı şekilde çalışacaktır. Diyet liflerini ve dirençli nişastayı içerdiğinden dolayı, bağırsakları yormaz. Bağırsak sağlığınız için gerekli olan iyi bakteriler, taro sayesinde çoğalır.

    5PROBİYOTİK ÖZELLİĞİ VAR

    PROBİYOTİK ÖZELLİĞİ VAR

    Prebiyotik ve probiyotik özellik taşıyan bu sebze, bağırsakların parazitlerden uzak şekilde çalışmasına destek olacaktır. Ayrıca sindirim sorunlarının da önlenmesine yardım edecek kadar güçlüdür.

    6KANSERE KARŞI KORUYUCU

    KANSERE KARŞI KORUYUCU

    Taro kökünde kuarsetin adında bir polifenol vardır. Bu madde, kanser türlerine karşı vücudunuzu daha dirençli hale getirir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eden taro kökü ve yaprakları, vücudunuzun daha sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar.

    7Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    Serbest radikallerle savaşabilen taro sebzesi, düzenli olarak tüketildiğinde kanserli hücrelerin yayılmasına engel olur. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sebzenin özellikle kalın bağırsak kanserini önlediğini duyurmaktadır.

    8KALP DOSTU

    KALP DOSTU

    Kalbe giden damarların rahatlamasını, tansiyonun dengelenmesini sağlayan taro sebzesi tam bir kalp dostudur. Lifli yapısı sayesinde kolesterolün düşmesine de yardım etmektedir. Damar tıkanıklığını önleyen taro, kalp krizi ve çeşitli kalp problemlerinin oluşmasına engel olmaktadır. Düzenli ve ölçülü taro tüketimi, kalp sağlığının korunmasına yardım edecektir.

    9KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

    KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

    Taro kan şekerini dengeleyebilen bir sebzedir. Nişastalı yapısı sizi korkutmasın. İçerdiğim nişasta sayesinde vücutta emilim hızlanacaktır ve yemek sonrasında aniden şeker yükselmesine engel olacaktır.

    10ÇORBA VE YEMEKLERE EKLENEBİLİR

    ÇORBA VE YEMEKLERE EKLENEBİLİR

    Lifli ve dirençli nişasta içeren taro, uzun süre tokluk sağlar. Ara öğünlerde taro kökünü atıştırmalık tariflerle hazırlayıp tüketebilirsiniz. Çorba ve yemeklere eklenen taro kökü sayesinde, daha doyurucu ve hafif yemekler tüketmiş olursunuz.

    11BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

    BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

    Magnezyum, potasyum, demir, fosfor, C ve E vitamini açısından zengin olan gölevez bitkisi, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

    12Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    Enfeksiyona, kış hastalıklarına karşı kendinizi korumak isterseniz mutlaka gölevez bitkisine evinizde yer vermelisiniz. Lezzetli tariflerle tüketebileceğiniz taro sebzesi, vücudunuzu daha sağlıklı konuma getirecektir.

    13KİLOSU 7-10 TLYE SATILACAK

    KİLOSU 7-10 TL'YE SATILACAK

    Antalya’nın Aksu ilçesinde muz üreticisi Hacı Berk, kendi tüketimine yetecek şekilde 15 yıldır da gölevez bitkisi üretiyordu. Deneme aşamasında verim alan Berk, ticaretine başlayacağı bitkinin kilosunu 7 ile 10 TL arasında satmayı hedefliyor.

    14Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    Gölevezin serada yetiştirilmeye uygun bir bitki olduğunu dile getiren Berk, "İhtiyaç kadar topraktan çekilir ve yemeklerde kullanılır. Bizim ülkemizde henüz Alanya, Gazipaşa ve Anamur’da biliniyor. 15 yıldır üretiyorum ama ticaretini hiç düşünmemiştim yavaş yavaş ticaretine başlayacağım.

    15Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    Tamamen organik olarak üretiyoruz. Sadece organik gübre ve suyu seven bir bitki. Bir evin ihtiyacını 30 metre alana diktiğiniz gölevez bitkisi yıl boyu karşılar. Bu

    16Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    ürünü yetiştirip meyve- sebze haline pazarlamayı düşünüyorum. Bir patates türü olarak ülke geneline yaymak istiyoruz. Kilogram satış fiyatı 7 ile 10 TL arasında olacak. İhtiyacınız kadar keserek kullanabilirsiniz, diğer kalanı dolapta saklayabilirsiniz” diye konuştu.

    1712 AY VERİM

    12 AY VERİM

    Gölevez bitkisinin 12 ay boyunca ürün verdiğini de ifade eden üretici Hacı Berk, “Potasyum oranı yüksek olduğu için çok sevilerek tüketileceğini düşünüyoruz. Kuru fasulyeli, nohutlu, haşlama, kızartma, sulu yemek, cips olarak yapabilirsiniz. Fidesini ektiğimiz zaman ilk yılında ürünü veriyor. Yavrularını yeniden ekince yenileri çıkıyor. Her hangi bir fide almaya gerek kalmıyor. 12 ay hasat edilebiliyor” dedi.

    18Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

    Hindistan, Pasifik adaları ve Güney Asya ülkelerinde üretimi yapılan ve yoğun tüketiminden dolayı Kıbrıs Patatesi olarak adlandırılan gölevez, açık arazi ve muz seralarında yetişiyor.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeniden terse döndü! Altın ile ilgili peş peşe açıklamalar! Tarih verdi! Gram altın 1000 lira...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeniden terse döndü! Altın ile ilgili peş peşe açıklamalar! Tarih verdi! Gram altın 1000 lira...

    Korkunç yangında büyük sır! Beş kardeş duman olup kayboldu...

    Korkunç yangında büyük sır! Beş kardeş duman olup kayboldu...

    Uludağ'da 'hafta sonu' yoğunluğu!

    Uludağ'da 'hafta sonu' yoğunluğu!

    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....

    Çalışan tüm kadınları ilgilendiriyor! Erken emeklilik yolu açıldı, Bağ-Kur ve SSK'lı....