Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor! Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...
Kansere karşı koruyucu, kan şekerini dengeliyor, bağırsak sağlığına faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, adeta bir vitamin ve probiyotik deposu. Enfeksiyona ve kış hastalıklarına karşı kendinizi korumak istediğinizde evinizde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Ülkemizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Ara öğünlerde, atıştırmalık tüketilebilir, çorba ve yemeklere eklenebilir. Kalorisi düşük ve besin değeri yüksek. Magnezyum, potasyum, demir, fosfor, C ve E vitamini açısından zengin bir bitki. Tüketildiği takdirde yemek sonrasında aniden şeker yükselmesine engel oluyor.
Kan şekerini dengeliyor, uzun süre tok kalmanızı sağlıyor. Kalp dostu, lifli yapısı sayesinde kolesterolün düşmesine de yardım ediyor. Kökünde bulunan kuarsetin adındaki polifenol maddesi, kansere karşı vücudu dirençli hale getiriyor.
DÜŞÜK KALORİLİ
Taronun kalorisi düşüktür ve besin değeri yüksektir. Sağlıklı beslenme programlarına eklenebilir. Cips, yemek, püre ve çorba halinde tüketebileceğiniz bir sebzedir.
KİLO VERMEYE YARDIMCI
Lif içerdiği için diyet yapanlara kilo verme sürecinde yardım eder. Taro sebzesi ve yaprağı çeşitli şekillerde tüketime uygundur.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUYOR
Vücudun en önemli organlarından biri olan bağırsaklar, taro kökü sayesinde daha sağlıklı şekilde çalışacaktır. Diyet liflerini ve dirençli nişastayı içerdiğinden dolayı, bağırsakları yormaz. Bağırsak sağlığınız için gerekli olan iyi bakteriler, taro sayesinde çoğalır.
PROBİYOTİK ÖZELLİĞİ VAR
Prebiyotik ve probiyotik özellik taşıyan bu sebze, bağırsakların parazitlerden uzak şekilde çalışmasına destek olacaktır. Ayrıca sindirim sorunlarının da önlenmesine yardım edecek kadar güçlüdür.
KANSERE KARŞI KORUYUCU
Taro kökünde kuarsetin adında bir polifenol vardır. Bu madde, kanser türlerine karşı vücudunuzu daha dirençli hale getirir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eden taro kökü ve yaprakları, vücudunuzun daha sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar.
Serbest radikallerle savaşabilen taro sebzesi, düzenli olarak tüketildiğinde kanserli hücrelerin yayılmasına engel olur. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sebzenin özellikle kalın bağırsak kanserini önlediğini duyurmaktadır.
KALP DOSTU
Kalbe giden damarların rahatlamasını, tansiyonun dengelenmesini sağlayan taro sebzesi tam bir kalp dostudur. Lifli yapısı sayesinde kolesterolün düşmesine de yardım etmektedir. Damar tıkanıklığını önleyen taro, kalp krizi ve çeşitli kalp problemlerinin oluşmasına engel olmaktadır. Düzenli ve ölçülü taro tüketimi, kalp sağlığının korunmasına yardım edecektir.
KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
Taro kan şekerini dengeleyebilen bir sebzedir. Nişastalı yapısı sizi korkutmasın. İçerdiğim nişasta sayesinde vücutta emilim hızlanacaktır ve yemek sonrasında aniden şeker yükselmesine engel olacaktır.
ÇORBA VE YEMEKLERE EKLENEBİLİR
Lifli ve dirençli nişasta içeren taro, uzun süre tokluk sağlar. Ara öğünlerde taro kökünü atıştırmalık tariflerle hazırlayıp tüketebilirsiniz. Çorba ve yemeklere eklenen taro kökü sayesinde, daha doyurucu ve hafif yemekler tüketmiş olursunuz.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Magnezyum, potasyum, demir, fosfor, C ve E vitamini açısından zengin olan gölevez bitkisi, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.
Enfeksiyona, kış hastalıklarına karşı kendinizi korumak isterseniz mutlaka gölevez bitkisine evinizde yer vermelisiniz. Lezzetli tariflerle tüketebileceğiniz taro sebzesi, vücudunuzu daha sağlıklı konuma getirecektir.
KİLOSU 7-10 TL'YE SATILACAK
Antalya’nın Aksu ilçesinde muz üreticisi Hacı Berk, kendi tüketimine yetecek şekilde 15 yıldır da gölevez bitkisi üretiyordu. Deneme aşamasında verim alan Berk, ticaretine başlayacağı bitkinin kilosunu 7 ile 10 TL arasında satmayı hedefliyor.
Gölevezin serada yetiştirilmeye uygun bir bitki olduğunu dile getiren Berk, "İhtiyaç kadar topraktan çekilir ve yemeklerde kullanılır. Bizim ülkemizde henüz Alanya, Gazipaşa ve Anamur’da biliniyor. 15 yıldır üretiyorum ama ticaretini hiç düşünmemiştim yavaş yavaş ticaretine başlayacağım.
Tamamen organik olarak üretiyoruz. Sadece organik gübre ve suyu seven bir bitki. Bir evin ihtiyacını 30 metre alana diktiğiniz gölevez bitkisi yıl boyu karşılar. Bu
ürünü yetiştirip meyve- sebze haline pazarlamayı düşünüyorum. Bir patates türü olarak ülke geneline yaymak istiyoruz. Kilogram satış fiyatı 7 ile 10 TL arasında olacak. İhtiyacınız kadar keserek kullanabilirsiniz, diğer kalanı dolapta saklayabilirsiniz” diye konuştu.
12 AY VERİM
Gölevez bitkisinin 12 ay boyunca ürün verdiğini de ifade eden üretici Hacı Berk, “Potasyum oranı yüksek olduğu için çok sevilerek tüketileceğini düşünüyoruz. Kuru fasulyeli, nohutlu, haşlama, kızartma, sulu yemek, cips olarak yapabilirsiniz. Fidesini ektiğimiz zaman ilk yılında ürünü veriyor. Yavrularını yeniden ekince yenileri çıkıyor. Her hangi bir fide almaya gerek kalmıyor. 12 ay hasat edilebiliyor” dedi.
Hindistan, Pasifik adaları ve Güney Asya ülkelerinde üretimi yapılan ve yoğun tüketiminden dolayı Kıbrıs Patatesi olarak adlandırılan gölevez, açık arazi ve muz seralarında yetişiyor.
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