Kan şekerini dengeliyor, kolesterolü düşürüyor, kanseri önlüyor! Tam bir vitamin ve probiyotik deposu...

Gölevezin serada yetiştirilmeye uygun bir bitki olduğunu dile getiren Berk, "İhtiyaç kadar topraktan çekilir ve yemeklerde kullanılır. Bizim ülkemizde henüz Alanya, Gazipaşa ve Anamur’da biliniyor. 15 yıldır üretiyorum ama ticaretini hiç düşünmemiştim yavaş yavaş ticaretine başlayacağım.