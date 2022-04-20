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GündemKan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin! Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...
HaberlerGündem Haberleri Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin! Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...
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Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin! Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Kanseri önlüyor, iltihabı söküyor, kabızlığı gideriyor, A vitamini, C vitamini, lif ve ayrıca birçok antioksidan bakımından çok zengin. Bağırsak fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olan bu besin, düzensiz bağırsak hareketlerinden kurtulmayı sağlar ve kabızlığı önlüyor. Kan şekerini dengede tutuyor, cildi hasarlara karşı koruyarak cilt sağlığını destekliyor. Demir, potasyum, kalsiyum fosfat mineralleri ve A, B1, B2, B5 ve C vitamini yönünden zengin, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şeker hastalığına iyi geliyor, kandaki kötü kolesterolün (LDL) azaltılmasını da kolaylaştırıyor. Kalp ve damar sağlığı için tavsiye edilen bu besin, kilo vermeye de yardımcı oluyor. İşte yakın zamanda ülkemizde de yetiştirilmeye başlanan bu egzotik meyvenin saymakla bitmeyen faydaları...

• 20 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2022 - 09:40 • Son Güncelleme:
1Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Papaya, egzotik bir meyvedir. Hem lezzetli hem de içeriğindekiler sayesinde çok faydalıdır. Protein, mineral ve vitaminler gibi günlük alınması gereken besinlerin önemli bir kısmı papayadan sağlanabilir. Papaya olgunlaştıkça içerisindeki C vitamini miktarı da artar. Kilo vermeyi hızlandırır, A, C ve E vitamini doludur. Papayanın faydalarını öğrendikçe çok şaşıracaksınız...

2Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Papaya, vitamin ve mineral dolu bir meyvedir. Christopher Colombus’un ‘meleklerin meyvesi’ adını verdiği papaya meyvesi, tropikal iklimlerde yetişir. İnsan sağlığına sayısız faydası olan papaya, adeta doğal bir ilaçtır.

3PAPAYA MEYVESİNİN İNANILMAZ FAYDALARI

PAPAYA MEYVESİNİN İNANILMAZ FAYDALARI

Bağırsak sorunlarına birebir olan papaya, tam bir şifa deposudur. Günlük beslenme listenize ekleyeceğiniz bir papaya ile uzun vadede sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sabah, öğle veya akşam kısacası dilediğiniz zaman papaya yiyebilirsiniz.

4Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Birçok ülkede popülerdir ve genellikle kahvaltıda tüketilir. Ayrıca salatalarda, tatlılarda, meyve sularında, şekerlemelerde kullanılır. Olgunlaşmamış hali ise kabak gibi pişirilebilir. Papaya içerisinde bulunan vitaminlerle sağlığınızı güçlendirir.

5Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Papaya, A vitamini, C vitamini, lif ve ayrıca birçok antioksidanla doludur. Bağırsak fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olur ve irritabl bağırsak sendromunu iyileştirir. Düzensiz bağırsak hareketlerinden kurtulmayı sağlar. Kabızlığı önler.

6Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Kanseri önler ve iltihabı söker. Kan şekerini dengede tutar. E & C vitaminleri ve likopen içeriği, cilt hasarlarına karşı koruyarak ve cilt tonunu iyileştirerek cilt sağlığını destekler.

7HAMİLELER PAPAYA YİYEBİLİR Mİ

HAMİLELER PAPAYA YİYEBİLİR Mİ?

Olgunlaşmamış papaya, özellikle hamileliğin erken döneminde uterus kasılmalarını uyarabilen yüksek miktarda lateks içerir. Bu nedenle, ham haliyle kaçınılması tavsiye edilir.

8PAPAYAYI FAZLA TÜKETMEK ZARARLI MI

PAPAYAYI FAZLA TÜKETMEK ZARARLI MI?

Bununla birlikte çok aşırı papaya tüketimi tıpkı havuçta olduğu gibi beta karoten fazlalığından alerjiye yol açabilmektedir.

9Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Yine, olgunlaşmamış papaya meyvelerinin içerdiği lateks konsantrasyonu yüzünden rahim kasılmalarına ve düşük tehlikesine neden olabileceği iddia edilmektedir. Bunun yanında fareler ve maymunlar üzerinde yapılan deneylerde papaya tohumu ekstresinin aşırı dozajının doğum kontrol hapı gibi etki gösterip, hamile kalmayı engellediği, düşük dozunun ise doğmamış çocuklara herhangi bir zararının olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple hamilelerin dikkatli kullanması gerekir.

10Kan şekerini dengede tutuyor, vitamin, mineral ve antioksidan bakımından çok zengin Kanser, şeker hastalığı, kolesterol, kalp...

Bunun yanında papayanın meyveleri, yaprakları, tohumları vs. parçaları vücuttan asalak solucanları ortadan kaldıran, parazit önleyici antihelmintik alkoloit içerir. Düşük dozlarda bunun herhangi bir zararı olmazsa da aşırı yüksek dozlarda tehlikeli olabilir. (Mynet-Hürriyet)

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