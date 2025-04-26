Kan davası Almanya'ya sıçradı! Katil ve damadı sokakta katledildi
2021 yılında Şırnak'ın Sulak köyünde yaşayan Hasan Yençer, köylüsü Mehmet Şirin Sağman tarafından öldürüldü. Şırnak ve Berlin hattında başlayan kan davasının ilk fitili burada ateşlendi.Yençer'in çocukları, katil ve çocuklarının köyde kalmaması şartıyla yapılan barış teklifini kabul etti.Almanya’da yaşan 4 çocuğu “Cinayetin nedenini söylemeden barış olmaz” dedi. Katil zanlısı ise “Cinayetin sebebi bende sır kalacak” diyerek barışı reddetti. Köyü terk edip Almanya’ya göç eden Sağman ailesinden iki kişi, market alışverişine çıktıkları sırada sokak ortasında10 kurşunla öldürüldü.
• 26 Nisan 2025 - 11:24 • Son Güncelleme:
• 26 Nisan 2025 - 11:24 • Son Güncelleme: