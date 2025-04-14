Kahvaltının başkentine Avrupa'dan tescil yağdı! 'Gurme ve gastronomi fuarı bu yıl da yoğun talep görecek'
Van'da Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen otlu peynirin Avrupa’da da tescillenip pazarlanması için yapılan başvurusunun sonucu beklenirken, Van tavası, erişte aşı, acem köftesi ve helise yemekleri de coğrafi işaret belgesi aldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, kentin meşhur otlu peynirinin Avrupa'da da tescillenmesini dört gözle beklediklerini, tescillenen diğer ürünlerin de tanıtımı için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 10:04 • Son Güncelleme:
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-
• 14 Nisan 2025 - 10:04 • Son Güncelleme: