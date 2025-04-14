Kahvaltının başkentine Avrupa'dan tescil yağdı! 'Gurme ve gastronomi fuarı bu yıl da yoğun talep görecek'

Van, tarım ve hayvancılık şehri ve küçükbaş hayvancılıkta Türkiye şampiyonu olan bir kent. Buna bağlı olarak hayvansal ev ve bitki ürünlerinin birleşmesiyle birçok ürün elde edilmiş. Her bir ürünün ayrı bir hikayesi var. Bunların başında Van'ın otlu peyniri geliyor. Bugüne kadar 10 ürün için coğrafi işaret belgeleri alınmış. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvuru sonucu 4 yeni ürün daha coğrafi işaret belgesi aldı. 3 yeni ürünün daha tescillenmesi için çalışmalarımız devam ediyor.