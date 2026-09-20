Kahramanmaraş'ta 10 kişinin saldırı sonucu hayatını kaybettiği okul binası hakkında karar verildi

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Saldırı nedeniyle birçok velinin çocuklarını göndermek istemediği okul binası, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da açılmazken, okulla ilgili yaşanan belirsizlik sona erdi. Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan kararla 15 derslikli Ayser Çalık Ortaokulu, bundan sonra Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek. Karar öncesi okulu yaptıran Çalık ailesiyle de görüşüldüğü ve okul olarak yaptırdıkları binanın milli eğitim olarak kullanılması noktasında ailenin rızasının da alındığı belirtildi.