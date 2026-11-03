Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!

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Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin iş birliğiyle devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan Osman, Hamide ve Nur isimli üç kardeşe yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı.