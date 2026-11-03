Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!
Kahramanmaraş’ta engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve bağımsız katılımlarını sağlamak, günlük yaşam konforlarını artırmak amacıyla emsal niteliğinde bir devlet-millet dayanışması sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in eşi Dr. Selma Ünlüer öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan bedensel engelli üç kardeşe umut olundu. Osman, Hamide ve Nur isimli kardeşlerin fiziksel durumlarına ve özel ihtiyaçlarına göre sıfırdan tasarlanan tekerlekli sandalyeler düzenlenen anlamlı törenle kendilerine teslim edildi.
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle bedensel engelli 3 kardeşe ihtiyaçlarına özel hazırlanan tekerlekli sandalyeler teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin iş birliğiyle devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan Osman, Hamide ve Nur isimli üç kardeşe yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı.
Kardeşlerin engellilik durumları ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak tasarlanan tekerlekli sandalyeler, düzenlenen programla kendilerine teslim edildi.
Yapılan destekle kardeşlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması, hareket özgürlüklerinin artırılması ve sosyal hayata daha bağımsız katılımlarının sağlanması hedefleniyor.