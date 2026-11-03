Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!

Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!

03.11.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta engelli bireylerin sosyal yaşama tam ve bağımsız katılımlarını sağlamak, günlük yaşam konforlarını artırmak amacıyla emsal niteliğinde bir devlet-millet dayanışması sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in eşi Dr. Selma Ünlüer öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile hayırsever vatandaşların iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan bedensel engelli üç kardeşe umut olundu. Osman, Hamide ve Nur isimli kardeşlerin fiziksel durumlarına ve özel ihtiyaçlarına göre sıfırdan tasarlanan tekerlekli sandalyeler düzenlenen anlamlı törenle kendilerine teslim edildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle bedensel engelli 3 kardeşe ihtiyaçlarına özel hazırlanan tekerlekli sandalyeler teslim edildi.

2Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!

Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Dr. Selma Ünlüer'in öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve hayırseverlerin iş birliğiyle devlet koruması ve hizmet modellerinden yararlanan Osman, Hamide ve Nur isimli üç kardeşe yönelik tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

3Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!

Kardeşlerin engellilik durumları ve bireysel ihtiyaçları dikkate alınarak özel olarak tasarlanan tekerlekli sandalyeler, düzenlenen programla kendilerine teslim edildi.

4Kahramanmaraş'a engelli 3 kardeşe özel tekerlekli sandalye sürprizi!

Yapılan destekle kardeşlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması, hareket özgürlüklerinin artırılması ve sosyal hayata daha bağımsız katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi