Kağıthane’de otomatik silahla suikast kamerada: 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA SUİKAST

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karademir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Karademir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karademir'in yakınları ise hastaneye geldi.