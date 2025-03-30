Kağıthane’de otomatik silahla suikast kamerada: 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kağıthane’de 17 yaşındaki Aber Karademir caddede duraklama yapan otomobilDE beklediği sırada kendisini takip eden cipten inen maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomatik silahlarla 13 el ateş edilen otomobildeki Karademir, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
• 30 Mart 2025 - 08:45 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2025 - 08:45 • Son Güncelleme: