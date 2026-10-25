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Kağıthane'de elle taciz iddiası! Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar kendi aralarında kavga etti

25.10.2026 - 12:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) –

Kağıthane'de yolda yürüyen M.S.’yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı.Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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1Kağıthane'de elle taciz iddiası! Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar kendi aralarında kavga etti

Olay, 23 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen M.S., tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi. M.S., başka bir sokağa döndüğü sırada arkasından gelen şüphelinin kalçasına dokunması üzerine çığlık atarak tepki gösterdi.

2Kağıthane'de elle taciz iddiası! Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar kendi aralarında kavga etti

Sesi duyan çevredekiler sokağa çıkarken, kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekiler, şüphelinin başında polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

3Kağıthane'de elle taciz iddiası! Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar kendi aralarında kavga etti

ŞÜPHELİYİ DÖVMEK İSTEYEN KİŞİYE TOKAT ATTI


O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın şüpheliyi yakalayanlara "Elinize sağlık" derken, M.S. ise şüpheliye hakaret ederek "Utan biraz" diye bağırarak tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi dövmek için taciz şüphelisinin üzerine yürüdü.

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4Kağıthane'de elle taciz iddiası! Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar kendi aralarında kavga etti

Araya giren başka bir kişi ise "Neden dövüyorsun" diyerek onu engelledi. Engellenen kişinin karşılık vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheliye saldırılmasını engelleyen kişi tartıştığı kişiye tokat attı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

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5Kağıthane'de elle taciz iddiası! Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar kendi aralarında kavga etti

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kimliğini belirledikleri şüpheli M.B.B.’yi 'Cinsel saldırı' suçundan gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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