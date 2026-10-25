Kağıthane'de elle taciz iddiası! Şüpheliyi yakalayan vatandaşlar kendi aralarında kavga etti

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O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın şüpheliyi yakalayanlara "Elinize sağlık" derken, M.S. ise şüpheliye hakaret ederek "Utan biraz" diye bağırarak tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi dövmek için taciz şüphelisinin üzerine yürüdü.