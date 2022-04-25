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GalatasarayKadro dışı kalmışlardı! Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı! 'Yüksek bonservis fiyatına...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Kadro dışı kalmışlardı! Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı! 'Yüksek bonservis fiyatına...'
• 25 Nisan 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:

Kadro dışı kalmışlardı! Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı! 'Yüksek bonservis fiyatına...'

Altay - Galatasaray maçından sonra 'Nakavt' programında 90 dakikanın kritiğini yapan Yağız Sabuncuoğlu, Ilgaz Çınar ve Uğur Karakullukçu çok özel açıklamalarda bulundu. Özellikle Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kalmalarına değinen Sabuncuoğlu ve Çınar iki futbolcu hakkında çarpıcı ifadeler kullandılar.

• 25 Nisan 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
1Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...
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Dün akşam İzmir temsilcisi Altay'ı 1-0'lık skorla deviren ve deplasmanda 3 maç aradan sonra galip gelen Galatasaray'da Domenec Torrent'e olan öfke dinmiyor. Ligde herhangi bir hedefi kalmamış takımda Gomis ve Babel gibi yaşları geçkin oyunculara şans verdiği için hedef tahtasına konan Torrent için 'Sezon biter bitmez gönderilecek' yorumları yapılırken, Altay maçı kadrosuna alınmayan Mortuan ve Barış Alper Yılmaz hakkındaki gerçeklerin de gün yüzüne çıkması camiada şok etkisi yarattı.

2Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

30 Nisan'da başkanlık seçimlerine gidecek olan Galatasaray'da adaylıklarını açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Domenec Torrent'le çalışmayacaklarını deklare ederken, İspanyol teknik adamın kadro tercihlerindeki yanlışların Korkmaz ve Hamamcıoğlu'nun bir hayli tepkisini çektiği belirtildi.

3Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

Altay - Galatasaray maçının ardından 'Nakavat' programıyla izleyicilerinin karşısına geçen Yağız Sabucuoğlu, Ilgaz Çıkar ve Uğur Karakullukçu İzmir'e götürülmeyen Morutan ile Barış Alper Yılmaz hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandılar. Barış Alper cephesine çok yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre; oyuncunun kadro dışı kalmasına bir anlam veremediğini açıklayan Yağız Sabuncuoğlu Barış Alper'in moralinin çok bozuk olduğu aktarırken ünlü yorumcunun 'Barış'ın hocaya karşı herhangi bir saygısızlığı olmamış...'

4Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

"Antrenmanlarda gayet özveriliymiş, kadro dışı kalmasına kendisi de anlam veremiyormuş' bilgisini paylaşması camiada dikkat uyandırdı. Aynı futbolcular için yorumda bulunan Ilgaz Çınar ise 'Torrent'in bu iki futbolcuyu kadroya almaması için şöyle bir geçerli sebebi olabilir. 1- Ya Torrent'e 'Morutan satıldı, yüksek bir paraya gitti Al Ain'a, onun için fazla riske etme, oynatma, sakatlanmasın dendi...

5Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

2- Morutan'ın antrenman performansı çok kötü, içine kapanık, bir türlü o duvar aşılamadığı için kadroya alınmıyor. Bunun başka bir izahı olamaz. Çünkü Morutan ve Barış Alper hakkında herhangi bir açıklama yapılmıyor, bizde burada hissettiklerimizi söyleyebiliyoruz."

6Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

Dün akşam kaçırdığı gollerin yanı sıra fizik olarak çökmüş ve ağır görüntüsüyle taraftarlarını sinirlendiren Gomis içinse söz alan Uğur Karakullukçu "Torrent 36 yaşına gelmiş adamı hala 11'de oynatıyor, Barış Alper'de forvet yapabilir miyim demiyor, Morutan'ı kazanmak istemiyor, gençlere önem vermiyor. Ve bu Gomis şu haliyle önümüzdeki sezon Galatasaray'dan 1.750 bin euro kazanacak" serzenişlerinde bulundu.

7ALTAY - GALATASARAY MAÇINDAN SONRA CEM DİZDARIN YORUMLARI

ALTAY - GALATASARAY MAÇINDAN SONRA CEM DİZDAR'IN YORUMLARI

Galatasaray, ilk devre boyunca tempoyu yeteri kadar yükseltemediyse de maçı koparacak hatırı sayıda pozisyon buldu. Birkaçı ‘’hatıraların golcüsü’’ Gomis’in ayağında eridi.

8Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

Bir başkası ki, en kurgusal olanıydı, Kerem’in kafa vuruşu tercihine kurban gitti! Pozisyonların önemli bölümü Altay orta sahasındaki kopukluğun uzun ya da ters toplarla aşılmasıyla geldi. Ev sahibi ise rakip ceza sahasına ulaştıktan sonra sadece ‘’orta yapma’’yı öğrenmiş gibiydi ya da hocaları bunu istiyordu onlardan.

9Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

O ortaların çoğu Victor Nelsson’da eridiğinden geri koşup durdu Altaylı futbolcular. Başlarda daha iyi görünüyorsa da dakikalar geçtikçe Gomis’in oyundan düşme hali çarpan etkisiyle büyüdü.

10Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

Böylesi bir merkez, iki kanat oyuncusu Babel ile Kerem’i de işlevsiz kıldı. Haliyle ilk devre oynanan oyunun değilse de girilen pozisyonların çok arkasında kalan bir durum ortaya çıktı. Altay yüklendi yüklenmesine ama sonuca götürecek hücum şablonları olmadığından sadece yoğun kalori harcadılar!

11Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

70’lere doğru oyun iyiden iyiye soğuyunca Torrent de fırsatı görmüş olacak ki, 82’de Arda Turan’ı bu maçta da oyuna gönderdi! Çoğumuz Gomis’i anlamakta zorlanırken bir de Arda tercihi! Gerçekten ilginç.

12Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

Son dakikadaki Poko kafa vuruşunu Muslera çıkardı ve Galatasaray maçı kazandı. Ancak bu Torrent’in takımdaki geleceğine olumlu etki bırakacak bir kazanım gibi değildi sanki… Ev sahibi Altay’da ise…

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Başkan yok, bildiğimiz anlamda teknik direktör yok (teknik sorumlu Sefer Yılmaz) ama ilk 11’e 7 yabancı oyuncuyla çıkıyor! Kayıp büyük… ‘’Büyük sözü dinlemeyince’’ mevcut durum da kaçınılmaz oluyor maalesef…

14Kadro dışı kalmışlardı Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı Yüksek bonservis fiyatına...

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