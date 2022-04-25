Kadro dışı kalmışlardı! Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı! 'Yüksek bonservis fiyatına...'
Altay - Galatasaray maçından sonra 'Nakavt' programında 90 dakikanın kritiğini yapan Yağız Sabuncuoğlu, Ilgaz Çınar ve Uğur Karakullukçu çok özel açıklamalarda bulundu. Özellikle Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın kadro dışı kalmalarına değinen Sabuncuoğlu ve Çınar iki futbolcu hakkında çarpıcı ifadeler kullandılar.
Dün akşam İzmir temsilcisi Altay'ı 1-0'lık skorla deviren ve deplasmanda 3 maç aradan sonra galip gelen Galatasaray'da Domenec Torrent'e olan öfke dinmiyor. Ligde herhangi bir hedefi kalmamış takımda Gomis ve Babel gibi yaşları geçkin oyunculara şans verdiği için hedef tahtasına konan Torrent için 'Sezon biter bitmez gönderilecek' yorumları yapılırken, Altay maçı kadrosuna alınmayan Mortuan ve Barış Alper Yılmaz hakkındaki gerçeklerin de gün yüzüne çıkması camiada şok etkisi yarattı.
Altay - Galatasaray maçının ardından 'Nakavat' programıyla izleyicilerinin karşısına geçen Yağız Sabucuoğlu, Ilgaz Çıkar ve Uğur Karakullukçu İzmir'e götürülmeyen Morutan ile Barış Alper Yılmaz hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandılar. Barış Alper cephesine çok yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre; oyuncunun kadro dışı kalmasına bir anlam veremediğini açıklayan Yağız Sabuncuoğlu Barış Alper'in moralinin çok bozuk olduğu aktarırken ünlü yorumcunun 'Barış'ın hocaya karşı herhangi bir saygısızlığı olmamış...'
"Antrenmanlarda gayet özveriliymiş, kadro dışı kalmasına kendisi de anlam veremiyormuş' bilgisini paylaşması camiada dikkat uyandırdı. Aynı futbolcular için yorumda bulunan Ilgaz Çınar ise 'Torrent'in bu iki futbolcuyu kadroya almaması için şöyle bir geçerli sebebi olabilir. 1- Ya Torrent'e 'Morutan satıldı, yüksek bir paraya gitti Al Ain'a, onun için fazla riske etme, oynatma, sakatlanmasın dendi...
Dün akşam kaçırdığı gollerin yanı sıra fizik olarak çökmüş ve ağır görüntüsüyle taraftarlarını sinirlendiren Gomis içinse söz alan Uğur Karakullukçu "Torrent 36 yaşına gelmiş adamı hala 11'de oynatıyor, Barış Alper'de forvet yapabilir miyim demiyor, Morutan'ı kazanmak istemiyor, gençlere önem vermiyor. Ve bu Gomis şu haliyle önümüzdeki sezon Galatasaray'dan 1.750 bin euro kazanacak" serzenişlerinde bulundu.
Bir başkası ki, en kurgusal olanıydı, Kerem’in kafa vuruşu tercihine kurban gitti! Pozisyonların önemli bölümü Altay orta sahasındaki kopukluğun uzun ya da ters toplarla aşılmasıyla geldi. Ev sahibi ise rakip ceza sahasına ulaştıktan sonra sadece ‘’orta yapma’’yı öğrenmiş gibiydi ya da hocaları bunu istiyordu onlardan.