Kadro dışı kalmışlardı! Morutan ve BAY gerçekleri ortaya çıktı! 'Yüksek bonservis fiyatına...'

"Antrenmanlarda gayet özveriliymiş, kadro dışı kalmasına kendisi de anlam veremiyormuş' bilgisini paylaşması camiada dikkat uyandırdı. Aynı futbolcular için yorumda bulunan Ilgaz Çınar ise 'Torrent'in bu iki futbolcuyu kadroya almaması için şöyle bir geçerli sebebi olabilir. 1- Ya Torrent'e 'Morutan satıldı, yüksek bir paraya gitti Al Ain'a, onun için fazla riske etme, oynatma, sakatlanmasın dendi...