Kadınlarda menopozdan sonra, erkeklerde ise 40 yaşında gözüküyor!
Uyku Bozuklukları Merkezi’ne 1 yılda 2 bin 500 kişi başvurdu. 84 farklı uyku bozukluğunun tespitine yönelik çalışma yapılan merkezde en sık karşılaşılan problemler; gece uykuda nefes durması, horlama, gündüz aşırı uyku hali ve uykuda solunum bozukluğu oldu. Prof. Dr. Hikmet Fırat, "Erkekte özellikle 40 yaş üzerinde, kadınlarda ise menopozdan sonra daha sık görülüyor" dedi.
DHA
• 29 Nisan 2024 - 12:55 • Son Güncelleme:
DHA
• 29 Nisan 2024 - 12:55 • Son Güncelleme: