Kadınlarda menopozdan sonra, erkeklerde ise 40 yaşında gözüküyor!

KADINLARDA MENOPOZDAN SONRA GÖZÜKÜYOR

Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Hikmet Fırat, uyku aknesinin kaynaklandığı sebebin çok fazla olduğunu belirterek, "Erkekte özellikle 40 yaş üzerinde, kadınlarda ise menopozdan sonra daha sık görülüyor. Ama genç yaştaki hastalarımız da var. Burada kilonun çok büyük etkisi var. Kilosu fazla olan kişilerde bu hastalığın görülme sıklığı çok daha fazla. Bu hastaların gece boyunca 100-200-500 kere yani çok sayıda nefesi duruyor horlamayla birlikte. Nefes durması sonucunda da oksijenleri düşüyor. Bütün gece boyunca organlarına oksijen az gidiyor. Ve sık sık uyanmalarından dolayı derin uykuya geçemiyorlar ve bu kişiler sabahları tamamen dayak yemiş gibi yorgun argın kalkıyorlar.