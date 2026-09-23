Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

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8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişi olan SSK ve Bağ-Kur'luları kapsadığı iddia edilen taslak modellerde, yaş şartının sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak esnetilmesi öngörülüyor.Örneğin kamuoyunda konuşulan ve kesinleşmemiş tablolara göre:1999-2000 arası girişliler için daha erken yaş ve prim şartları aranması,Yıllar ilerledikçe prim gün şartının (genellikle 7.000 güne kadar) ve yaş sınırının (kadınlarda 43-51, erkeklerde 45-53 yaş aralığından başlayarak) kademeli artması masada konuşulan formüller arasında yer alıyor.