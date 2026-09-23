Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?
Milyonlarca çalışan ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalıların yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan, arama motorlarında yoğun bir şekilde "Kademeli emeklilik çıktı mı?", "Kademeli emeklilik şartları neler?" ve "2000 sonrası sigortamalılara kademeli emeklilik geliyor mu?" sorularını aratıyor.
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Milyonlarca çalışan ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalıların yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.İnternet haber sitelerinde ve kulislerde geniş yer bulan son dakika açıklamalarına göre, konu doğrudan en üst düzey siyasi gündeme taşındı.
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ LİDERİ DESTİCİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOSYA
Son dakika haberlerine yansıyan bilgilere göre; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sahada ve çalışanlar arasında büyük bir beklenti yaratan kademeli emeklilik taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanı'na aktardığını belirten Destici, vatandaşların bu konudaki haklı beklenti ve mağduriyetlerini dile getirdiğini ifade etti.
Bu görüşme, uzun süredir sessizliğini koruyan kademeli emeklilik konusunun yeniden ana akım medya ve ekonomi gündemine gelmesini sağladı.
MEVCUT DURUMDA KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI?
Gelen son dakika sinyallerine ve kulis bilgilerine rağmen, milyonların merak ettiği o kritik sorunun yanıtı henüz değişmedi: Şu an için yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik yasası bulunmuyor.
Resmi Gazete Durumu: İnternet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan yaş-prim tabloları tamamen taslak veya beklenti bazlı olup resmi nitelik taşımıyor;ortada Resmi Gazete'de yayımlanmış yasalaşmış bir metin yok.
Hükümetin Tutumu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önceki açıklamalarında mevcut sosyal güvenlik sisteminde genel bir değişiklik planlanmadığını, kuralların yürürlükteki mevzuata göre işlediğini vurgulamıştı.
Meclis Boyutu: TBMM'ye geçmiş dönemde sunulan bazı kanun teklifleri ve komisyonda bekleyen dosyalar bulunsa da, torba yasa içerisine alınmış resmi bir hükümet taslağı henüz yer alıyor değil.
GÜNDEMDEKİ TARTIŞILAN KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ NEDİR?
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişi olan SSK ve Bağ-Kur'luları kapsadığı iddia edilen taslak modellerde, yaş şartının sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak esnetilmesi öngörülüyor.Örneğin kamuoyunda konuşulan ve kesinleşmemiş tablolara göre:1999-2000 arası girişliler için daha erken yaş ve prim şartları aranması,Yıllar ilerledikçe prim gün şartının (genellikle 7.000 güne kadar) ve yaş sınırının (kadınlarda 43-51, erkeklerde 45-53 yaş aralığından başlayarak) kademeli artması masada konuşulan formüller arasında yer alıyor.
UZMANLARDAN UYARI
Vatandaşların internette dolaşan spekülatif tablolara itibar etmemesi, resmi kurumlar (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK) ve TBMM kaynaklı gerçek açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor. Siyasi liderlerin bu konuyu Cumhurbaşkanlığı nezdinde gündeme taşıması, önümüzdeki süreçte konunun meclis kulislerinde daha sık tartışılacağının sinyalini veriyor.