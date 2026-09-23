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GündemKademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?
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Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

23.09.2026 - 13:53Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Milyonlarca çalışan ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalıların yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışan, arama motorlarında yoğun bir şekilde "Kademeli emeklilik çıktı mı?", "Kademeli emeklilik şartları neler?" ve "2000 sonrası sigortamalılara kademeli emeklilik geliyor mu?" sorularını aratıyor.

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1Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

Milyonlarca çalışan ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalıların yakından takip ettiği kademeli emeklilik konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.İnternet haber sitelerinde ve kulislerde geniş yer bulan son dakika açıklamalarına göre, konu doğrudan en üst düzey siyasi gündeme taşındı.

2Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ LİDERİ DESTİCİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DOSYA

Son dakika haberlerine yansıyan bilgilere göre; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sahada ve çalışanlar arasında büyük bir beklenti yaratan kademeli emeklilik taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanı'na aktardığını belirten Destici, vatandaşların bu konudaki haklı beklenti ve mağduriyetlerini dile getirdiğini ifade etti.

3Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

Bu görüşme, uzun süredir sessizliğini koruyan kademeli emeklilik konusunun yeniden ana akım medya ve ekonomi gündemine gelmesini sağladı.

4Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

MEVCUT DURUMDA KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI?

Gelen son dakika sinyallerine ve kulis bilgilerine rağmen, milyonların merak ettiği o kritik sorunun yanıtı henüz değişmedi: Şu an için yürürlüğe girmiş resmi bir kademeli emeklilik yasası bulunmuyor.

5Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

Resmi Gazete Durumu: İnternet sitelerinde ve sosyal medyada paylaşılan yaş-prim tabloları tamamen taslak veya beklenti bazlı olup resmi nitelik taşımıyor;ortada Resmi Gazete'de yayımlanmış yasalaşmış bir metin yok.

6Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

Hükümetin Tutumu:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önceki açıklamalarında mevcut sosyal güvenlik sisteminde genel bir değişiklik planlanmadığını, kuralların yürürlükteki mevzuata göre işlediğini vurgulamıştı.

7Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

Meclis Boyutu: TBMM'ye geçmiş dönemde sunulan bazı kanun teklifleri ve komisyonda bekleyen dosyalar bulunsa da, torba yasa içerisine alınmış resmi bir hükümet taslağı henüz yer alıyor değil.

8Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

GÜNDEMDEKİ TARTIŞILAN KADEMELİ EMEKLİLİK MODELİ NEDİR?

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişi olan SSK ve Bağ-Kur'luları kapsadığı iddia edilen taslak modellerde, yaş şartının sigorta başlangıç yılına göre kademeli olarak esnetilmesi öngörülüyor.Örneğin kamuoyunda konuşulan ve kesinleşmemiş tablolara göre:1999-2000 arası girişliler için daha erken yaş ve prim şartları aranması,Yıllar ilerledikçe prim gün şartının (genellikle 7.000 güne kadar) ve yaş sınırının (kadınlarda 43-51, erkeklerde 45-53 yaş aralığından başlayarak) kademeli artması masada konuşulan formüller arasında yer alıyor.

9Kademeli emeklilik son dakika: 2000 ve 2008 sonrası sigortalılar için yeni gelişme! Meclis'te son durum ne?

UZMANLARDAN UYARI

Vatandaşların internette dolaşan spekülatif tablolara itibar etmemesi, resmi kurumlar (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya SGK) ve TBMM kaynaklı gerçek açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor. Siyasi liderlerin bu konuyu Cumhurbaşkanlığı nezdinde gündeme taşıması, önümüzdeki süreçte konunun meclis kulislerinde daha sık tartışılacağının sinyalini veriyor.

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