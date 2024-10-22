KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak





“Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’yle yurt dışından pek çok kişi, kurum ve kuruluşa Türkiye’yi ve KADEM’i tanıma fırsatı sunuyoruz” diyen Gümrükçüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek ilk panelde, farklı ülkelerin aile, kadın ve teknoloji bakanlarının ağırlanacağını söyledi.



Günümüzde yapay zekânın sunduğu fırsatlar kadar içerdiği tehditlerle de tartışıldığını hatırlatan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde yapay zekânın imkânlarını ve sorunlarını kadın özelinde tartışmaya açıyoruz. Araştırmalar, bazı yapay zekâ uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor. Amazon’un 2018’de geliştirdiği yapay zekâ tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zekâ, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu. Bu sistemler ırk ve cinsiyet yanlılıklarını barındırıyor.” Dedi.