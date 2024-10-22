KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak
8-9 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek zirvede, yapay zekâ aracılığıyla kadınlar için daha adil bir dünya inşa etmenin yolları masaya yatırılacak. Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM tarafından “Yapay Zekâ ve Kadın” temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Dünyadan uzman isimlerin konuk olacağı zirveye ilişkin detayları, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu paylaştı.
• 22 Ekim 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 12:51 • Son Güncelleme: