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GündemKADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak
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KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak

8-9 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek zirvede, yapay zekâ aracılığıyla kadınlar için daha adil bir dünya inşa etmenin yolları masaya yatırılacak. Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM tarafından “Yapay Zekâ ve Kadın” temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Dünyadan uzman isimlerin konuk olacağı zirveye ilişkin detayları, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu paylaştı.

• 22 Ekim 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
• 22 Ekim 2024 - 12:51 • Son Güncelleme:
1KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak



“Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet” ilkesiyle hareket eden Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) 2014 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvelerinin altıncısı, “Yapay Zekâ ve Kadın” ana temasını tartışmak üzere tüm dünyadan uzman, akademisyen ve araştırmacıları İstanbul’da buluşturacak 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek oturumlarda; kadınların daha adil ve güvenli bir geleceğe sahip olması için yapay zekânın nasıl kullanılabileceği ve mevcut dezavantajların nasıl bertaraf edilebileceği tartışılacak.

8 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla başlayacak zirve ile ilgili detayları, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu paylaştı.

2KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak



“Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’yle yurt dışından pek çok kişi, kurum ve kuruluşa Türkiye’yi ve KADEM’i tanıma fırsatı sunuyoruz” diyen Gümrükçüoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenecek ilk panelde, farklı ülkelerin aile, kadın ve teknoloji bakanlarının ağırlanacağını söyledi.

Günümüzde yapay zekânın sunduğu fırsatlar kadar içerdiği tehditlerle de tartışıldığını hatırlatan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise “Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde yapay zekânın imkânlarını ve sorunlarını kadın özelinde tartışmaya açıyoruz. Araştırmalar, bazı yapay zekâ uygulamalarının cinsiyet ayrımcılığını güçlendirdiğini gösteriyor. Amazon’un 2018’de geliştirdiği yapay zekâ tabanlı işe alma aracı, erkek adayları kadınlara göre daha fazla tercih etti. Yani yapay zekâ, mevcut iş gücü dinamiklerini kopyalayarak kadın adayları elemiş oldu. Bu sistemler ırk ve cinsiyet yanlılıklarını barındırıyor.” Dedi.

3DAHA ADİL BİR GELECEK İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNE IŞIK TUTULACAK

DAHA ADİL BİR GELECEK İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNE IŞIK TUTULACAK

Yapay zekânın, insan tarafından kendisine yüklenen veriler, yazılımlar ve algoritmalar aracılığıyla mevcut eşitsizlikleri sürdürdüğünü vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Yapay zekânın cinsiyet rollerine ve adalete nasıl etki edeceği, bugün verilecek kararlara bağlı. Peki bu kararları kimler, nasıl verecek? Yapay zekânın verdiği kararların etik ilkelere uygunluğunu ve denetimini kimler, hangi kriterlerle yapacak? Yapay zekâ dünyasının kurucuları ve en önemli aktörleri erkekler iken, kadının hakları ve temsili ne kadar adaletli olacak?” sorularını sordu.

4KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Yönetim Kurulu Bakanı Gümrükçüoğlu’nun 8 Kasım günü yapacağı açılış konuşmalarının ardından zirve, Liderler Oturumu’yla devam edecek. Zirvenin ikinci gününde; “Yapay Zekâ, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar”, “Yapay Zekâ, Sosyo-kültürel Kodlar”, “İlham Veren Kadınlar”, “Yapay Zekâ Üzerine Etik Tartışmalar ve Politik Düzenlemeler”, “Yapay Zekânın Kadının İyi Olma Hâline Etkileri”, “Demokratik Savunuculuk ve Hak Temelli Aktivizm” başlıklı oturumlar yer alacak. Zirve, sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

5KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak



Zirvede deneyim alanları ve yapay zekânın farklı kullanımlarının tartışıldığı küçük söyleşi noktaları da kurulacak. Bu alanlardan birinde, Gazze’ye yönelik saldırılar sırasında yapay zekânın nasıl kullanıldığı konusu ele alınacak. Filistinli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri, zirvenin ikinci günü bu alandaki söyleşilerin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

*8-9 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin Programını İncelemek İçin: https://kadinveadaletzirvesi.org/6-kadin-ve-adalet-zirvesi/#6program

6ULUSLARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ NEDİR

ULUSLARASI KADIN VE ADALET ZİRVESİ NEDİR?

Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından 2014 yılından beri iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde bugüne kadar 62 ülkeden 230 konuşmacı, 10 binin üzerinde katılımcı yer aldı. Zirvelerin ardından yayınlanan raporlar ve kitaplarla, tartışmaya açılan konulardaki akademik üretim desteklendi. Uluslararası iş birlikleri ve projelerle tüm dünyadan kadınların yaşadığı sorunlar konusunda somut adımlar atıldı.

7KADEM ‘6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde “Yapay Zekâ ve Kadın” ilişkisini tartışacak

İlk kez “Kadın ve Adalet” temasıyla düzenlenen zirve, 2016 yılında “Adalet için Ses Ver” sloganı ile Suriyeli mülteci kadınların sorunlarına ve barış süreçlerinde kadınların etkisine odaklandı. 2018 yılında “Ailenin Güçlendirilmesi” temasıyla gerçekleşen uluslararası zirve, 2020 yılında “Dijital Çağda İnsan Kalmak” ve 2022 yılında “Kültürel Kodlar ve Kadın” temaları ile kadına dair konuları farklı perspektiflerden dünya gündemine taşıdı.