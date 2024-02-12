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GündemKabine toplantısı öğretmen ataması! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024?
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Kabine toplantısı öğretmen ataması! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024?

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplantı. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınırken on binlerce öğretmen adayı da gözünü Beştepe'ye çevirdi. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı?

• 12 Şubat 2024 - 17:23 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 17:23 • Son Güncelleme:
1Kabine toplantısı öğretmen ataması Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024

2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. On binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama için gözler Kabine toplantısında. Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak.

2Şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak

Şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Türkiye iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmeler de toplantıda ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de.

3Kabine toplantısı öğretmen ataması Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024

Toplantıda öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, şunları söylemişti;

4Kabine toplantısı öğretmen ataması Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

5Kabine toplantısı öğretmen ataması Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" demişti.

62024 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI

2024 ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.