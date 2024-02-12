Kabine toplantısı öğretmen ataması! Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı, şubatta öğretmen ataması olacak mı 2024?
Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplantı. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınırken on binlerce öğretmen adayı da gözünü Beştepe'ye çevirdi. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2024 öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı?
• 12 Şubat 2024 - 17:23 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 17:23 • Son Güncelleme: