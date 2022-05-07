• 07 Mayıs 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
Kaan Yıldırım'ın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı!
Hande Erçel ile olan ilişkisi ile gündemde olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada kaslı fotoğraflarını paylaştı. Kaan Yıldırım'ın on binlerce beğeni alan fotoğrafına Salih Bademci de kayıtsız kalamadı.
• 07 Mayıs 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
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Kaan Yıldırım ile Hande Erçel, magazinin yeni gözde çifti oldular. Özel hayatları ile gündemde olan Kaan Yıldırım ile Hande Erçel, bu süreçte sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyorlar.
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