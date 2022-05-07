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MagazinKaan Yıldırım'ın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı!
HaberlerMagazin Haberleri Kaan Yıldırım'ın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı!
• 07 Mayıs 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:

Kaan Yıldırım'ın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı!

Hande Erçel ile olan ilişkisi ile gündemde olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada kaslı fotoğraflarını paylaştı. Kaan Yıldırım'ın on binlerce beğeni alan fotoğrafına Salih Bademci de kayıtsız kalamadı.

• 07 Mayıs 2022 - 10:39 • Son Güncelleme:
1Kaan Yıldırımın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı
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Kaan Yıldırım ile Hande Erçel, magazinin yeni gözde çifti oldular. Özel hayatları ile gündemde olan Kaan Yıldırım ile Hande Erçel, bu süreçte sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyorlar.

2Kaan Yıldırımın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı

Kaan Yıldırım son olarak Instagram'da kaslı fotoğraflarını paylaştı.

3Kaan Yıldırımın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı

Paylaşımı ile kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alan Kaan Yıldırım'a övgüler dizen kişiler arasında Salih Bademci de vardı.

4Kaan Yıldırımın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı

Ulan İstanbul dizisinde beraber rol alan ikiliden Salih Bademci, 1 milyon takipçisi bulunan Kaan Yıldırım'a eğlenceli üslupla bir mesaj bıraktı.

5Kaan Yıldırımın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı

Salih Bademci paylaşıma, "Abartmasak mı? Evet biraz kıskançlık içerebilir. Ne var" yorumunu bıraktı.

6Kaan Yıldırımın kaslı fotoğraflarına Salih Bademci kayıtsız kalamadı

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