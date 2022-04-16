• 16 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
Kaan Yıldırım ile Hande Erçel aşk yaşıyor! Fotoğraf geldi, baş başa tatil yapıyorlar...
'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Kerem Bürsin ile Hande Erçel o kadar benimsenmişti ki, herkes artık evleneceklerini konuşuyordu. Fakat bir anda ayrılık haberi geldi. Ardından Hande Erçel'in adı, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. Hande Erçel, aynı Kerem Bürsin'le olduğu gibi Kaan Yıldırım ile de aynı şekilde yakalandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin her defasında aşk iddialarından kaçmış ve yurt dışı tatilinde yakayı ele vermişti. Erçel, şimdi de Kaan Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülendi.
• 16 Nisan 2022 - 10:15 • Son Güncelleme:
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'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.
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Kaan Yıldırım ise; geçen yıl Hadise ile aşk yaşamıştı. İlişkileri bir yıl süren çift, ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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SÜRPRİZ YAKINLAŞMA
2019 yılında 'Halka' dizisinde rol arkadaşı olan Yıldırım ve Erçel, geçtiğimiz hafta Emirgan'da bir mekanda eğlendi. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Kaan'ın arabasına bindi. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce küçük bir şaşkınlık yaşadı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Erçel’in Beykoz’daki evine gitti.
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