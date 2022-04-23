Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaş'ta! Terim 2 yıl peşinden koşmuştu
Atiba'nın yaşının 39 olması, Pjanic, Oğuzhan Özyakup gibi tecrübeli futbolcularla yolların ayrılması Beşiktaş'ı orta saha bölgesi için harekete geçirdi. Fenerbahçe ile bağlarını koparan Ozan Tufan'la prensip anlaşmasına varan siyah beyazlıların bambaşka bir transfer bombasını patlattığı ortaya çıktı.
Beşiktaş bir süredir uğraş verdiği Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaştı.
Yeni sezon için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.
3'LÜ OYNAYAN TAKIMLAR RIDVAN YILMAZ'I İSTİYOR
İngiliz basınında yer alan haberde, Rıdvan Yılmaz'ın, Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin seveceği profilde bir futbolcu olduğu kaydedildi. 20 yaşındaki sol bekin, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada yetkililer tarafından takip edileceği ifade edilirken, yakın bir zaman içinde de Tottenham'lı yöneticilerin Beşiktaş yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a gelebileceği kaydedildi.
EREN ELMALI DA LİSTEDE
İngiliz basının Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiği ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceğini özellikle belirtti. Bu arada İngiliz basınında Tottenham'ın Rıdvan Yılmaz dışında Kasımpaşa'nın sol beki eren Eren Elmalı ile de ilgilendiği ve listesinde yer aldığı da belirtildi.
Rıdvan Yılmaz'a daha önce Alman Stuttgart ile Fransız Lyon kulübü de talip olmuştu. Beşiktaş yönetiminin Rıdvan Yılmaz'ın değerini bulması durumunda satış için değerlendirmeye yakın olduğu da gele haberler arasında.