Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaş'ta! Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

EREN ELMALI DA LİSTEDE

İngiliz basının Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiği ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceğini özellikle belirtti. Bu arada İngiliz basınında Tottenham'ın Rıdvan Yılmaz dışında Kasımpaşa'nın sol beki eren Eren Elmalı ile de ilgilendiği ve listesinde yer aldığı da belirtildi.