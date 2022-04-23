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BeşiktaşKaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaş'ta! Terim 2 yıl peşinden koşmuştu
HaberlerBeşiktaş Haberleri Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaş'ta! Terim 2 yıl peşinden koşmuştu
• 23 Nisan 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:

Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaş'ta! Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

Atiba'nın yaşının 39 olması, Pjanic, Oğuzhan Özyakup gibi tecrübeli futbolcularla yolların ayrılması Beşiktaş'ı orta saha bölgesi için harekete geçirdi. Fenerbahçe ile bağlarını koparan Ozan Tufan'la prensip anlaşmasına varan siyah beyazlıların bambaşka bir transfer bombasını patlattığı ortaya çıktı.

• 23 Nisan 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:
1Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu
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Beşiktaş bir süredir uğraş verdiği Okay Yokuşlu transferinde mutlu sona ulaştı.

2Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

Bonservisi Celta Vigo'da olan ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu'nun takımda devam etmek istememesi üzerine Getafe yönetiminin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edildi.

3Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

Celta Vigo'nun gelecek planları arasında yer almayan Okay Yokuşlu'nun yeni adresinin Türkiye olacağı öne sürüldü.

4Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

todofichajes'in haberine göre; Sezon sonunda Celta Vigo'dan ayrılacak olan Okay Yokuşlu, Beşiktaş'a transfer olacak. Yıldız futbolcunun, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

5Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

Söz konusu haberde, Beşiktaş ile Okay Yokuşlu arasında anlaşma sağlandığının altı çizildi ve Celta Vigo'nun bonservis beklentisinin 3.5 milyon euro olduğu bildirildi.

6Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken ve A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren Ersin Destanoğlu'nun transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Avrupa ekiplerinin yakın takibine giren 21 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi ve bonservis bedeliyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

8NİCE ERSİN İÇİN TAM 8 SCOUT GÖNDERMİŞTİ

NİCE ERSİN İÇİN TAM 8 SCOUT GÖNDERMİŞTİ

Fransız basınında yer alan haberde, Ligue 1 ekibi Nice'in yaz transfer döneminde Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

9Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

21 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Ligue 1 takımına katılabileceği öne sürüldü.

10Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

Bu sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen genç eldiven kalesinde 29 gol gördü. 21 yaşındaki kaleci 10 maçta kalesini gole kapamayı başardı.

11Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

Yeni sezon için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.

123LÜ OYNAYAN TAKIMLAR RIDVAN YILMAZI İSTİYOR

3'LÜ OYNAYAN TAKIMLAR RIDVAN YILMAZ'I İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberde, Rıdvan Yılmaz'ın, Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin seveceği profilde bir futbolcu olduğu kaydedildi. 20 yaşındaki sol bekin, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada yetkililer tarafından takip edileceği ifade edilirken, yakın bir zaman içinde de Tottenham'lı yöneticilerin Beşiktaş yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a gelebileceği kaydedildi.

13EREN ELMALI DA LİSTEDE

EREN ELMALI DA LİSTEDE

İngiliz basının Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiği ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceğini özellikle belirtti. Bu arada İngiliz basınında Tottenham'ın Rıdvan Yılmaz dışında Kasımpaşa'nın sol beki eren Eren Elmalı ile de ilgilendiği ve listesinde yer aldığı da belirtildi.

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Rıdvan Yılmaz'a daha önce Alman Stuttgart ile Fransız Lyon kulübü de talip olmuştu. Beşiktaş yönetiminin Rıdvan Yılmaz'ın değerini bulması durumunda satış için değerlendirmeye yakın olduğu da gele haberler arasında.

15Kaan Ayhan, Ozan Tufan derken milli yıldız Beşiktaşta Terim 2 yıl peşinden koşmuştu

 

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