Jeoloji mühendisinden İzmir için kritik heyelan uyarısı

'DERE YATAKLARININ KIYISINDAKİ YAPILAŞMALARIN İZMİR'E CİDDİ FATURALARI OLUYOR'

İzmir'in yapılaşmasında çok ciddi sorunlar olduğunu ifade eden Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yüksek yapıları kayaçların üzerine yapabilirsiniz, sağlam zeminler olarak düşünülebilir ancak yamaca uygun önlemler almak gerekiyor. Dere yataklarının da rehabilite edilmesi lazım. Dere yataklarının kıyısındaki yapılaşmaların İzmir'e çok ciddi faturaları oluyor. Heyelan da bunlardan bir tanesi. İzmir'de her sene en az bir kez heyelan yaşanıyor. Yapılaşma koşulları çok kötü. Üstyapıyı mühendislik standartlarına uygun yapabilirsiniz ama heyelanı önleyecek önlemleri almazsanız üstyapı ne kadar sağlam olursa olsun bir gün o bölge kayar ve çok ciddi ve mal kayıplarına neden olabilir."