Jeoloji mühendisinden İzmir için kritik heyelan uyarısı
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'de her yıl en az bir kere heyelan yaşandığını belirterek, "Narlıdere, Balçova, Konak Kadifekale ve Çiğli Harmandalı İzmir'in en çok heyelanla karşı karşıya kaldığı ilçeler" dedi. Önalan, İzmir'de heyelan tehlikesi olan Kadifekale ve Harmandalı'nın imara kapatılması gerektiğini söyledi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,(DHA)
• 12 Ekim 2024 - 15:02 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,(DHA)
• 12 Ekim 2024 - 15:02 • Son Güncelleme: