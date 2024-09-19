Jandarma ve Emniyet güçlerinin kullandığı yerli ve milli telsizler görücüye çıktı! Türkiye'nin yüzde 95'ini kapsıyor

'3 TEŞKİLATIMIZI DONATIYORUZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, son dönemde otomasyonun, yapay zekanın, robotik gelişmelerin hem insan hayatını, hem devlet hayatını, hem toplum hayatını radikal bir şekilde dönüştürdüğünü, değiştirdiğini gördüklerini söyleyerek, "İşte bu gelişmeler iç güvenlik noktasında da ülkelerin aslında riskini artırıyor. 'İnsanın yaşamını kolaylaştırsın' diye üretilmiş küçücük bir çağrı cihazının bir katil devlet, bir terör devleti eliyle nasıl bombaya dönüştüğünü, nasıl insanları yok ettiğini, insanları engelli bıraktığını hep birlikte son 2-3 gündür yaşıyoruz ve görüyoruz. Bu ve benzeri yeni riskler karşısında iç güvenlik noktasındaki teknolojinin gelişimi noktasındaki oluşturduğu riskler karşısında alacağımız yeni pozisyonların da tartışıldığı ve teknolojilerin konuşulduğu bir ortam yaşıyoruz. Bugün suçların çeşitlendiği, suç profillerinin farklılaştığı ve suçların daha ağırlıklı olarak sanal dünyaya kaydığı bir ortam yaşıyoruz.