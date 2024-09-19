Jandarma ve Emniyet güçlerinin kullandığı yerli ve milli telsizler görücüye çıktı! Türkiye'nin yüzde 95'ini kapsıyor
İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırı ile güvenlik alanında yerli ve milli ürünlerin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, ASELSAN tarafından geliştirilen Jandarma ve Emniyet'in kullandığı yerli ve milli telsizler, Ankara'da düzenlenen 'İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (İGEF) görücüye çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Güvenliğimizi temin etme noktasında gelişmelere kendimizi hazırlamak zorundayız. Devlet olarak iç güvenlik noktasında emniyet, jandarma, sahil güvenlik 3 teşkilatımızı günün teknolojisine uygun araç gereç ve imkanlarla donatıyoruz" dedi.
Umutcan ÖREN-Ali Eren İĞDE/ANKARA, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 15:23 • Son Güncelleme:
Umutcan ÖREN-Ali Eren İĞDE/ANKARA, (DHA)
• 19 Eylül 2024 - 15:23 • Son Güncelleme: