İzzet Yıldızhan'dan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum!
İzzet Yıldızhan yine Gülşen yorumuyla gündeme geldi. Daha önce ünlü kadın şarkıcıların sahne kostümlerinden rahatsız olup "Külot da giymesinler" diyen İzzet Yıldızhan yine kendini tutamadı. Gülşen'in arkadaşının kucağına oturmasıyla ilgili konuşan Yıldızhan'dan tepki çekecek bir yorum geldi.
Sahnesi için İzmir'den İstanbul'a gelen ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, Etiler'de görüntülendi. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren isimler için, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" açıklamasından sonra başlayan sahne kıyafeti tartışması hakkında bir kez daha konuştu.
"TEHLİKELİ SORULAR SORUYORSUNUZ"
Yıldızhan, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi.
Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" yanıtını verdi.
"YILDIZ TİLBE DEĞERLİ BİR SANATÇIDIR"
Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları hakkında yaptığı açıklamaya sanatçı, "Yıldız Tilbe çok değerli bir sanatçıdır. Bir boşluğuna denk gelmiştir. Yıldız bizim evimizin kızıdır. Ben de bir hayvan severim. Köpeklerim ve kedim var. Bir yanlışlık olduğuna inanıyorum" diyerek, sanatçıya destek oldu.
NE OLMUŞTU?
Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ederken, İzzet Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" demişti.
Yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken ünlü türkücü, ardından kendisine edilen hakaretlere isyan etmişti. Ünlü isim, "Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım!
Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim" demişti.