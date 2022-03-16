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Magazinİzzet Yıldızhan'dan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum!
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• 16 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:

İzzet Yıldızhan'dan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum!

İzzet Yıldızhan yine Gülşen yorumuyla gündeme geldi. Daha önce ünlü kadın şarkıcıların sahne kostümlerinden rahatsız olup "Külot da giymesinler" diyen İzzet Yıldızhan yine kendini tutamadı. Gülşen'in arkadaşının kucağına oturmasıyla ilgili konuşan Yıldızhan'dan tepki çekecek bir yorum geldi.

• 16 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
1İzzet Yıldızhandan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum
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Sahnesi için İzmir'den İstanbul'a gelen ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, Etiler'de görüntülendi. Sanatçı, geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren isimler için, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" açıklamasından sonra başlayan sahne kıyafeti tartışması hakkında bir kez daha konuştu.

2İzzet Yıldızhandan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum

Yıldızhan, "Bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor. Sonra konu alakasız yerlere geliyor" dedi.

3TEHLİKELİ SORULAR SORUYORSUNUZ

"TEHLİKELİ SORULAR SORUYORSUNUZ"

Yıldızhan, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi.

4İzzet Yıldızhandan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum

Sonra beni bir topa tuttular. Sonra Türkiye arkamda oldu. Şimdi bakıyorum da bana sallayan şarkıcılar ve yorumcular beni haklı buldular. Çok pardon ama zaten haklı olduğumu biliyordum. Bu günleri gördüm galiba. Bu Gülşen de var ya, ha Gülşen ne diyeyim sana, böyle devam, arkandayım" yanıtını verdi.

5YILDIZ TİLBE DEĞERLİ BİR SANATÇIDIR

"YILDIZ TİLBE DEĞERLİ BİR SANATÇIDIR"

Yıldız Tilbe'nin sokak hayvanları hakkında yaptığı açıklamaya sanatçı, "Yıldız Tilbe çok değerli bir sanatçıdır. Bir boşluğuna denk gelmiştir. Yıldız bizim evimizin kızıdır. Ben de bir hayvan severim. Köpeklerim ve kedim var. Bir yanlışlık olduğuna inanıyorum" diyerek, sanatçıya destek oldu.

6NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerindeki performansından çok tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ederken, İzzet Yıldızhan, kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahneye çıkmasınlar" demişti.

7İzzet Yıldızhandan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum

Yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken ünlü türkücü, ardından kendisine edilen hakaretlere isyan etmişti. Ünlü isim, "Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım!

8İzzet Yıldızhandan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum

Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim" demişti.

9AİLEME HAKARET EDİYORLAR

"AİLEME HAKARET EDİYORLAR"

Yıldızhan, "Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

10İzzet Yıldızhandan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum

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İzzet Yıldızhan'dan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum!

İzzet Yıldızhan'dan Gülşen ile ilgili tepki çeken yorum!

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