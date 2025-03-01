İzmit'te korkutan görüntü! İstinat duvarında dökülme oldu yarıklar her geçen gün büyüyor

'15 GÜNDÜR YOLDA YİNE AYNI ÇÖKME VAR'
103. Ada Başkanı Ali Rıza Gültepe, 3 yıldır yöneticilik yaptığını ve birçok sorunları olduğunu ifade ederek, "İstinat duvarları, kaldırımlar, yollarla ilgili çok kez başvuru yaptık. Belediyeyi kötülemek amacında değilim ama hiç kimse bizi muhatap almadı. Buraya gelip de hiç kimse bir şey yapmadı. Geçen sene üst yol için başvurdum, gelip oraya bakıp, 'Burası çıkmaz sokak, burayı yapmıyoruz' dediler. Ben de 'Buraya çöp arabanız giriyor, bu duvara ağırlık veriyor, çöküyor.