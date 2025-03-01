İzmit'te korkutan görüntü! İstinat duvarında dökülme oldu yarıklar her geçen gün büyüyor

'BU YOL YAKLAŞIK 4 YILDAN BERİ BU ŞEKİLDE'

Sokaktaki sitede 2009 yılından beri ikamet eden Kayahan Solmaz, "Bu yolu çatlaklarından dolayı sürekli belediyeye haber vermemize rağmen herhangi bir kimse ilgi göstermedi. Aynı zamanda yanımızda kreşimiz var. Kreşimizde çocuklar gelip gitmektedir. Bu esnada yolda herhangi bir sorun olsa çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Ondan dolayı bu yolun bir an önce görevliler ve yetkililer tarafından yapılmasını temenni ediyoruz. Tek dileğimiz, tek arzumuz budur. Hiç kimsenin gözünün yaşının akmasını istemiyoruz. Bu yol yaklaşık 4 yıldan beri bu şekilde. Daha önce karşı yolda da vardı; orayı yaptılar fakat bu yolu hala yapmadılar. Çatlak daha çok açılmakta. İstinat duvarı da yavaş yavaş alttaki binaya doğru gitmekte ve binalara da zarar verir. Yoldan her zaman korkuyoruz. 'Ne zaman göçecek, ne olacak?' ya da 'İnsanlara zarar gelecek mi?' diye. Bu bizim için çok önemli. İnsanların zarar görmesini istemiyoruz ve bu yol, ana yol; sürekli otobüsler, araçlar tarafından kullanılıyor. Belediye başkanlarının bu hizmeti yapmalarını rica ve temenni ediyorum" diye konuştu.