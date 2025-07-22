İzmirli koleksiyonerden tarihe ışık tutan dev koleksiyon! Tarihin ilk posta damgasından Osmanlı'ya milyonlarcası elinde bulunuyor

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15 yıldır koleksiyonculuk yapan ve aynı zamanda PTT personeli olarak çalışan Sarp, "Derneğimizde milyonlarca pulumuz var ancak Türk tarihi olarak elimizde Osmanlı'dan günümüze gelen yaklaşık 6 bin pul bulunuyor. Ayrıca çok nadide ve bulması zor olan çok fazla geçmişe dayanan pulları burada muhafaza ediyorum. Bunlardan biri ilk pul olan ve 1840 yılında Kraliçe Victoria'nın resminin basıldığı bir Penny Black. Osmanlı'da ise ilk pul 1863 yılında Sultan Abdülaziz zamanında tura baskısı ile olarak çıkıyor. Osmanlı'nın ilk pulundan bugüne neredeyse tamamı mevcut" dedi.