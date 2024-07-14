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İzmir'deki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı! Korkunç detay ortaya çıkmıştı

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapıldı. 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlatırken, 'Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. ‘Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar.' demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de elektrik akımından hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.

İHA - DHA
• 14 Temmuz 2024 - 11:33 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 14 Temmuz 2024 - 11:33 • Son Güncelleme:
1İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı

Adalet Bakanı Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

2İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

3İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı

Olay, Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana gelmişti. Kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı. Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılmıştı.

4DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI; AMA ACI HABER GELDİ

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI; AMA ACI HABER GELDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yapmıştı. Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

5İLK ŞÜPHE KANALİZASYONDAKİ ELEKTRİK KAÇAĞI

İLK ŞÜPHE KANALİZASYONDAKİ ELEKTRİK KAÇAĞI

Öte yandan olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu.

6İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı

Yetkililer ilk olarak kanalizasyonda elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle, kanalizasyonun olduğu bölgede kazı çalışması yapacak.

7“BURADA ELEKTRİK VAR, BURAYI YAPIN DEDİM. YAPMADAN BIRAKTILAR”

“BURADA ELEKTRİK VAR, BURAYI YAPIN' DEDİM. YAPMADAN BIRAKTILAR”

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, “Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, ‘burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar” ifadelerine yer verdi.

8ORADA DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞINDAN BİRİKEN SUYUN KAYNADIĞINI GÖRDÜM

'ORADA DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞINDAN BİRİKEN SUYUN KAYNADIĞINI GÖRDÜM'

İki kişinin akıma kapılıp, hayatını kaybettiği yere 20 metre mesafede restoranı işleten Ahmet Güner (52), "20 metrelik mesafede esnafım. Çok üzücü bir olay. İki kişinin hayatına mal oldu. Arka tarafta görünen nokta, senelerdir arızalı. Yani tekrar eden bir durumu anladığım kadarıyla. Elektrik borularının kablolarının geçtiği bir nokta.

9İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı

Bundan birkaç ay önce, yine yağmurlu bir günde orada su birikintisinin içinde böyle fokur fokur elektrik kaçağından dolayı suyun kaynadığını gördüm. Gelip, müdahale de ettiler o anda. Ama anladığım kadarıyla sorun çözülmemiş. Allah ölenlerin ailelerine sabır versin" dedi.

10ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İzmir'de sağanak sırasında 2 kişinin akıma kapılıp ölümüyle ilgili olarak GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir'in Konak ilçesinde, kenti etkisi altına alan sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat ettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Dün akşam saatlerinde yaşanan acı kayıpların soruşturması adli makamlarca yürütülürken; biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan, bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır" denildi.

11İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı

Açıklamada ayrıca, "Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken, tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

12İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı
13İzmirdeki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı Korkunç detay ortaya çıkmıştı