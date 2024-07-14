İzmir'deki elektrik faciasında 29 gözaltı kararı! Korkunç detay ortaya çıkmıştı
İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapıldı. 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlatırken, 'Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. ‘Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar.' demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de elektrik akımından hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti.
İHA - DHA
• 14 Temmuz 2024 - 11:33 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 14 Temmuz 2024 - 11:33 • Son Güncelleme: