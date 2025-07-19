İzmir'de yanan ormanlık alan Kıbrıs büyüklüğünde! Tehlike kapıda: Yerleşim yerlerine ve denize akacak!

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Kısa, orta ve uzun vadede önlemler alınmazsa yanan orman alanlarında ciddi seller ve toprak kayıplarıyla karşılaşılacağını belirten Önalan, “Bazı yerlerde de jeolojik koşullar, yamaç ve topografik eğimleri şartları sağlarsa heyelanlar gelişecektir. Dolayısıyla, 'sadece orman yandı' diye bakılması çok doğru değil. Ödemiş, Seferihisar gibi yanan her yerde erozyon riski var. Erozyonla çok değerli olan bitkisel toprağı kaybediyoruz. Toprak sellerle birlikte vadilere, sonra yerleşim merkezine, oradan da denize akacak, topraklarımızı kaybedeceğiz. Orman yangınlarının olduğu her yerde erozyonla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.