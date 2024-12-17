İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılan 2 kişinin öldüğü davada ifadeler ortaya çıktı: Ölçme şansımız yoktu
İzmir'de sağanak sırasında sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybettiği davada, geçen günlerde yapılan keşfin ardından bilirkişi heyetinin raporu hazırlaması için 2 sanık hakkında resen duruşma yapıldı. GDZ Elektrik firmasında arıza onarım personeli tutuklu sanık Fırat Akbay ile aynı firmada arıza onarım ustası olarak görev yapan Mesut Türkan, müdahale ettikleri kablonun, 13 Nisan'da uydu fotoğrafında iki mazgal arasında görülen kablo olmadığını savundu. Bilirkişi heyeti, sanıkların ifadeleri üzerine yeni bir bilirkişi raporu hazırlayacak.
Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 19:25 • Son Güncelleme:
Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 19:25 • Son Güncelleme: