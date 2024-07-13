İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda korkunç detay: Esnafın söyledikleri şoke etti: Kanalizasyonda elektrik kaçağı vardı, burayı yapın dedik, yapmadılar

“BURADA ELEKTRİK VAR, BURAYI YAPIN' DEDİM. YAPMADAN BIRAKTILAR”

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlattı. Yaman, “Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, ‘burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar” ifadelerine yer verdi.