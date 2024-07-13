İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda korkunç detay: Esnafın söyledikleri şoke etti: Kanalizasyonda elektrik kaçağı vardı, burayı yapın dedik, yapmadılar
İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili ilk şüphenin ise kanalizasyondaki elektrik kaçağından olduğu düşüncesiyle bölgede incelemeler yapılıyor. 58 yaşındaki İsa Yaman, o anları anlatırken, 'Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. ‘Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar.' dedi.
İHA - DHA
• 13 Temmuz 2024 - 14:07 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 13 Temmuz 2024 - 14:07 • Son Güncelleme: