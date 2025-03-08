İzmir'de eşi iflas edince hayvan çiftliği kurup iş kadını oldu

Zeliha Akyel, AA muhabirine, şu anda 50 hayvanla ilgilendiğini ve bunun gece gündüz devam eden zorlu bir meslek olduğunu söyledi. Hayvanların kaydının tutulmasından günlük kontrolleri ve hastalıklarına kadar her sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Akyel, şöyle konuştu:"Hastalıkların tedavisinde kullanılan iğne, ilaç ve aşılamaya kadar hepsini ben yapıyorum. Soğuk, sıcak, kar, yağmur, çamur demeden hayvanların bakımının yapılması önemli. Düğününüz bile olsa bu ineği burada sağarsınız, giyinirsiniz, düğün salonuna gidersiniz. Sabah saat 05.30 gibi hayvanlarımızın yanına geliyorum. Bir yandan yem karma yapılıyor ve önlerine veriliyor. Bir yandan inekler toplanıyor, sağıma giriyor. İneklerin sağımlarını ben yapıyorum. Sağım bittikten sonra süt tanka toplanıyor. Buzağılara mama yapıyoruz, süt içiriyoruz, onların bakımını yapıyoruz. Çiftlikte iş bitmiyor."