Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİzmir'de düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

İzmir'de düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

İzmir'de düğün salonunda üzerine beton dekoratif kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'dan (35) geriye mutluluk dolu pozlar kaldı. Güler Baltacı'nın 'gülümsememin tek sebebi' dediği 7 yıllık eşini kaybetmesi yürekleri burktu. Güler Baltacı'nın 'Gölgem, ruhum, arkamdaki dağ' diyerek eşi Mehmet Fatih Baltacı'nın doğum gününü kutladığı paylaşım okuyanları ağlattı.

• 27 Mayıs 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
1İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

İzmir'in 25 Mayıs Pazar sabah saatlerinde Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir anaokulunun düğün salonunda düzenlediği kahvaltı organizasyonu sırasında, Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı öğrenilen Doktor Mehmet Fatih ile eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif beton kemer yıkıldı.

2İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri yaralıları enkazdan çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Baltacı çifti, ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

3İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

Buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çitten Mehmet Fatih Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Baltacı'nın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

4İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

Sabah'tan Ceylan Torlak'ın haberine göre; Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'den (35) geriye mutluluk dolu pozlar kaldı.

5İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

Mehmet Fatih-Güler Baltacı çiftinin Ege Üniversitesi'nde okurken 2009'da tanıştıkları, 16 yıldır birbirlerini tanıdıkları, 24 Nisan 2018'de evlendikleri, 2020'de ise kızlarının dünyaya geldiği öğrenildi.

6İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

Genç çiftin 5 yaşındaki kızları Gülşah'ın okuduğu anaokulunun kahvaltı organizasyonuna katılmak için düğün salonuna geldikleri öğrenildi. Gözaltına alınan düğün salonu sahibi N.C.'nin (50) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

7İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

Hastanede tedavisi devam eden Güler Baltacı'nın 'gülümsememin tek sebebi' dediği 7 yıllık eşini kaybetmesi yürekleri burktu. Güler Baltacı'nın 'Gölgem, ruhum, arkamdaki dağ' diyerek eşi Mehmet Fatih Baltacı'nın doğum gününü kutladığı paylaşım okuyanları ağlattı.

8İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

Güler Baltacı'nın sosyal medya hesabından eşi ve kızı Gülşah ile birlikte gezdikleri yerlerde çekildikleri fotoğrafları müzik eşliğinde paylaştığı gönderisinde 'iyi ki geldiniz' diye yazdığı görüldü.

9İzmirde düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi

Güler Baltacı'nın Safranbolu'da kızı Gülşah'ı çektiği fotoğraflara ise, "Kızım burayı çok sevmiş olmalı. Yoksa böyle pozlar vermezdi' diye yorum yapması dikkat çekti.