İzmir'de düğün salonunda ölen doktor ve eşinden geriye kaldı: Gülümsememin tek sebebi
İzmir'de düğün salonunda üzerine beton dekoratif kemerin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı'dan (35) geriye mutluluk dolu pozlar kaldı. Güler Baltacı'nın 'gülümsememin tek sebebi' dediği 7 yıllık eşini kaybetmesi yürekleri burktu. Güler Baltacı'nın 'Gölgem, ruhum, arkamdaki dağ' diyerek eşi Mehmet Fatih Baltacı'nın doğum gününü kutladığı paylaşım okuyanları ağlattı.
• 27 Mayıs 2025 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2025 - 10:16 • Son Güncelleme: