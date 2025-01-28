İzmir'de çarşının ortasında insanları masal dünyasına çeken atölye büyük bir ilgi görüyor
İzmir'de yaşayan Murat Ülkü (53), Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda kurduğu atölyesinde, el emeğiyle ahşap malzemeden çizgi film karakterleri, masal kahramanlarının figürlerini kesip, boyayarak 3 boyutlu resimler, kuklalar ve dekoratif ürünler üretiyor. Rengarenk eserleriyle adeta masal dünyasına çevirdiği atölyesi özellikle çocukların ilgisini çeken Ülkü, "Onların hayran bakışları, beni mutlu ediyor" dedi.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-
• 28 Ocak 2025 - 14:30 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-
• 28 Ocak 2025 - 14:30 • Son Güncelleme: