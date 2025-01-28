İzmir'de çarşının ortasında insanları masal dünyasına çeken atölye büyük bir ilgi görüyor

Babam da bana 'Sen de gayret göster. Ben de destek olacağım sana' dedi. Babamın bu sözlerini kulağıma küpe edinip, bu işleri yapmaya başladım. Böyle yetenekli babam olduğu için de çok mutluyum. Elimden gelen tüm gayreti ben de gösteriyorum" diye konuştu.