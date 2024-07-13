İzmir olası bir depremde sular altında kalabilir: Neredeyse şehrin tamamı denizin içinde olacak
İzmir'de mevcut yapı stokunun eski olması ve yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası bir depremde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, kentte olası bir depremde Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma yaşanacağını, denizin kentin içine doğru yürüyeceğini belirterek, "Bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" dedi.
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 13 Temmuz 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR, (DHA)
• 13 Temmuz 2024 - 10:26 • Son Güncelleme: