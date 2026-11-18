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İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. GDZ Elektrik'in 18 Kasım 2026 Çarşamba günü için yayımladığı planlı kesinti takviminde 15 ilçe yer alıyor. Şebeke bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra kapasite artırımı ve diğer teknik işlemler nedeniyle kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri uygulanıyor. Bazı ilçelerde sabah 09.00'da başlayan kesintilerin 17.00 ve 17.30'a kadar sürmesi planlanıyor. Özellikle Bornova, Buca, Bayraklı, Konak, Karşıyaka ve Menemen'de yaşayan vatandaşlar, mahallelerinin kesinti programında olup olmadığını öğrenmek istiyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, GDZ Elektrik kesinti sorgulama nasıl yapılır, bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik kesintisi kaç saat sürecek ve İzmir'de yarın elektrik kesintisi var mı soruları araştırılıyor. Peki, 18 Kasım İzmir elektrik kesintisi hangi saatlerde uygulanacak? İşte ilçe ve mahallelere göre planlanan kesintilerin ayrıntıları...