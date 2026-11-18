İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM 2026 | Hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrikler ne zaman
İzmir elektrik kesintisi 18 Kasım 2026 Çarşamba günü kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından açıklanan planlı elektrik kesintisi programına göre İzmir'in 15 ilçesinde şebeke bakım, yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bornova, Buca, Bayraklı, Karşıyaka, Konak, Menemen, Bergama ve Çeşme'nin de aralarında bulunduğu ilçelerde bazı mahalle ve sokaklara belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerin bazı bölgelerde 8 saate kadar sürmesi beklenirken vatandaşlar, elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırıyor. Peki, İzmir'de bugün elektrik kesintisi var mı? 18 Kasım İzmir elektrik kesintisi hangi ilçelerde ve mahallelerde yaşanacak? Bornova, Buca, Konak, Karşıyaka ve Menemen'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte GDZ Elektrik 18 Kasım 2026 planlı kesinti programı, ilçe ilçe elektrik kesintisi saatleri ve etkilenecek mahalleler...
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İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu. GDZ Elektrik'in 18 Kasım 2026 Çarşamba günü için yayımladığı planlı kesinti takviminde 15 ilçe yer alıyor. Şebeke bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra kapasite artırımı ve diğer teknik işlemler nedeniyle kentin farklı noktalarında elektrik kesintileri uygulanıyor. Bazı ilçelerde sabah 09.00'da başlayan kesintilerin 17.00 ve 17.30'a kadar sürmesi planlanıyor. Özellikle Bornova, Buca, Bayraklı, Konak, Karşıyaka ve Menemen'de yaşayan vatandaşlar, mahallelerinin kesinti programında olup olmadığını öğrenmek istiyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, GDZ Elektrik kesinti sorgulama nasıl yapılır, bugün hangi ilçelerde elektrik kesilecek, elektrik kesintisi kaç saat sürecek ve İzmir'de yarın elektrik kesintisi var mı soruları araştırılıyor. Peki, 18 Kasım İzmir elektrik kesintisi hangi saatlerde uygulanacak? İşte ilçe ve mahallelere göre planlanan kesintilerin ayrıntıları...
İZMİR'DE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI? 18 KASIM 2026
GDZ Elektrik'in planlı çalışma programına göre 18 Kasım Çarşamba günü İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler, ilçelerin tamamını değil bakım ve yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği belirli mahalle ve sokakları kapsayacak.
Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Tire ilçelerinde farklı saatlerde elektrik kesintileri planlandı.
Bazı bölgelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi öngörülüyor. Çalışmaların tamamlanma durumuna göre elektriklerin yeniden verilme saatlerinde değişiklik yaşanabilecek.
18 KASIM İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE YAŞANACAK?
İzmir'de 18 Kasım Çarşamba günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenecek mahalleler şöyle:
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Bayraklı'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke bakım çalışması gerçekleştirilecek. Emek, Gümüşpala ve Org. Nafiz Gürman mahallelerinin belirli sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Bergama'da Fevzipaşa Mahallesi'nde 09.00-14.00, Çamavlu Mahallesi'nde 09.30-17.30 ve Tavukçukuru Mahallesi'nde 11.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlandı.
Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, İslamsaray ve Sindel mahallelerinin belirli bölümlerinde ise 12.30-13.50 saatleri arasında kesinti uygulanacak.
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Bornova'da Rafet Paşa ve Yeşilova mahallelerinin belirli sokaklarında 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları kapsamında Abdi İpekçi Caddesi ve çevresindeki bazı sokaklar kesintiden etkilenecek.
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Buca'da Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinin belirli bölümlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Doğuş Caddesi, Ahmet Piriştina Bulvarı ve çevresindeki bazı sokaklar çalışma programında bulunuyor.
Belenbaşı ve Kırklar mahallelerinin belirli sokaklarında ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlandı.
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Çeşme'de Celal Bayar ve Şifne mahallelerinde şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları gerçekleştirilecek. Belirlenen sokaklarda elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Dikili'de Çandarlı Mahallesi'nin belirli bölümlerinde 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesilecek. Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey ve Uzunburun mahallelerinin bazı sokaklarında ise 13.00-15.00 saatleri arasında kesinti planlandı.
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Foça'da gece saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve İsmetpaşa mahallelerinin belirli bölgelerinde 01.00-08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlandı.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında ayrı bir kesinti uygulanacak.
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Karşıyaka'nın Aksoy Mahallesi'nde şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden 1747, 1748, 1751, 1752 ve 1753 numaralı sokakların belirli bölümleri etkilenecek.
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Kiraz ilçesinde Çatak ve Dokuzlar mahallelerinin belirli bölgelerinde 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Dokuzlar Mahallesi'ndeki küme evleri de kesinti programında yer alıyor.
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Konak'ta Atamer, Mehmet Akif, Millet ve Saygı mahallelerinin belirli sokaklarında 10.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Samsun Caddesi, Barış Caddesi, Toros Caddesi ve çevresindeki bazı adresler planlı çalışma kapsamında bulunuyor.
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Menderes'in Kuyucak Mahallesi'nde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden 7754. Sokak, Aşıköy Küme Evleri olarak değil, GDZ duyurusunda belirtilen Aski Köy Küme Evleri ve Menderes Orhanlı Yolu çevresindeki bazı adresler etkilenecek.
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Menemen, 18 Kasım elektrik kesintisi programında çok sayıda mahallesi bulunan ilçeler arasında yer alıyor. İlçede 09.00 ile 17.00 saatleri arasında farklı noktalarda elektrik kesintileri uygulanacak.
29 Ekim, 75. Yıl Cumhuriyet, 85. Yıl Cumhuriyet, Ahıhıdır, Atatürk, Buruncuk, Camiikebir, Çavuş, Esatpaşa, Gazi Mustafa Kemal, Günerli, İnönü, Kasımpaşa, Kesik, Mermerli, Musabey, Süzbeyli, Tuzçullu, Villakent, Yıldırım ve Zafer mahallelerinin belirli bölümleri kesinti programında yer alıyor.
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Ödemiş'in Yeniceköy Mahallesi'nde 09.30-15.30 saatleri arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlandı. Yeniceköy Küme Evleri, kesintiden etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Seferihisar'da Bengiler, Mersin Alanı ve Payamlı mahallelerinin belirli bölümlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kavakdere ve Orhanlı mahallelerinin bazı sokaklarında ise 11.00-14.00 saatleri arasında kesinti planlandı.
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 KASIM
Tire'de Büyükkömürcü ve Küçükkömürcü mahallelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Şebeke yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları nedeniyle bazı küme evleri ve bağlantı yolları kesintiden etkilenecek.
İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İzmir'de 18 Kasım Çarşamba günü planlanan elektrik kesintilerinin bitiş saatleri ilçe ve mahallelere göre değişiyor. Bazı bölgelerde çalışmaların öğle saatlerinde tamamlanması beklenirken bazı mahallelerde elektriklerin 17.00 veya 17.30'da yeniden verilmesi planlanıyor.
Planlı kesinti saatleri çalışma programına göre belirlendiğinden teknik nedenlerle değişiklik yaşanabiliyor. Elektriklerin belirtilen saatte gelmemesi durumunda güncel arıza ve kesinti bilgileri kontrol edilebiliyor.
GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar, GDZ Elektrik'in planlı kesinti ve arıza sorgulama hizmetinden ilçe, mahalle ve sokak bilgilerini seçerek bölgelerindeki elektrik kesintilerini öğrenebiliyor.
Kesintinin planlı çalışma mı yoksa arızadan mı kaynaklandığı, başlangıç ve tahmini bitiş saatleri gibi bilgiler sorgulama ekranında yer alıyor. Elektrik arızalarıyla ilgili bildirimler için 186 elektrik arıza hattı da kullanılabiliyor.