İyi kolesterolü artırıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Bu üçlüyü yemeklerden eksik etmeyin...
Kanserden ve kolesterolden koruyor, bu üçlüyü ekleyen şifa buluyor. Terletici etkiye sahip, ateşi düşürüyor, yatıştırıcı görevi görüyor. Uykusuzluğu gideriyor, şeker hastaları çok için faydalı, yaraları iyileştiriyor. Astıma ve soğuk algınlığına karşı çok etkili, balgam söktürücü özelliği bulunuyor. Kan damarlarını rahatlatıp kan pıhtılarını önlüyor, HDL'yi artırmaya ve LDL'yi düşürmeye yardımcı oluyor. Kalp krizi riskini de azaltıyor.
Yemeklere eklenen pul biber, karabiber ve fesleğen üçlüsü birçok hastalıktan koruyor. Fakat bu baharatlardan faydalanmak için yemekler piştikten sonra eklemek gerekiyor. Pul biber hem kanserden hem kolesterolden koruyor. Fesleğen ise şeker hastalarının şifası. İşte pul biber, karabiber ve fesleğenin faydaları...
FESLEĞEN
Terletici etkiye sahip, ateş düşürücü, yatıştırıcı. Uykusuzluğu giderir, şeker hastaları için faydalıdır. Yaraların iyileşmesi ve dezenfekte edilmesi, göz iltihabı için haricen kullanılır.
PUL BİBER
Acı biber faydaları kanıtlanan bir baharat. Kolesterol artmasına karşı koruyucu etkisi var. Avustralyalı bilim adamları, acı biberin kan damarlarının duvarlarında kolesterol birikmesini önlediğini ve insülin ihtiyacını azalttığını kanıtladılar. Bu olumlu etki, biberlerde yakıcı tat veren kapsaisinden kaynaklanmaktadır.
KARABİBER
Karabiber dolaşım sistemine etki eden bir baharattır. Karabiber astıma ve soğuk algınlığına faydalıdır. Balgam söktürücü özelliği de vardır.
KOLESTEROL DÜŞÜREN YİYECEKLER
üksek kolesterol seviyesi birçok kişinin sağlığını tehdit eder halde. Yediğimiz besinler, fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam, yaş, aile geçmişi ve genel sağlık durumunun etkili olduğu yüksek kolesterolü düşürmek için ise çeşitli yollara başvuruluyor. "Kolesterol nasıl düşürülür?", "Kolesterol doğal yollarla nasıl düşürülür?", "Kolesterolü düşüren besinler nelerdir?" sorularına Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım cevap verdi ve kolesterolü düşüren 11 besini açıkladı
1-Yulaf
Çözünür lif içerir, kötü kolesterolü uzaklaştırır ve kalp dostudur.
2-Ceviz, badem ve diğer fındıkgiller
Kuru yemişlerin çiğ, tuzsuz ve şekerle kaplı olmamaları gerekir. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengindirler. Yapılan bir çalışma 1 ay boyunca haftada 6 gün günde 11 adet tüm ceviz tüketiminin total kolesterolü yüzde 5.4 ve LDL kolesterolü yüzde 9.3 oranında azalttığını gösterdi.
3-Kuru baklagiller
126 gram günlük pişmiş baklagil tüketimi kötü kolesterolü yüzde 5 oranında azaltıyor.
4-Meyve
Özellikle narenciye grubu meyveler, pektin doludur. Pektin vücutta çözünür life dönerek kolesterolü vücuttan uzaklaştırır. Elma, üzüm gibi meyveler kandaki antioksidan seviyelerini artırlar ve kolesterolün hasara yol açmasını engellerler.
5-Çay
Çaydaki flavonoidler, kan damarlarını rahatlatıp kan pıhtılarını önlerler. Flavonoidler aynı zamanda damarlarda plak oluşumuna yol açan LDL kolesterolün oksidasyonunu da engellerler.
6-Çikolata
Güçlü antioksidan içerir ve HDL kolesterol (iyi kolesterol) artışına katkıda bulunur. Çikolatadan kasıt tam yağlı süt ve şeker dolu barlar değil, kakaodur. Yapılan bir çalışma kakao tozu tüketenlerde yüzde 24, kontrol grubunda da yüzde 5 civarında HDL'de artışı yaşandığını ortaya koydu.
7-Avokado
Tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir. HDL'yi (iyi kolesterol) artırmaya ve LDL'yi (kötü kolesterol) kolesterol düşürmeye yardımcı olur. Beta sitosterol adlı bitki bazlı bir yağ içeren avokado bu sayede besinlerden emilen kolesterol miktarının azalmasını sağlar. Ancak yine de günlük 1 taneden fazla avokado yememekte fayda var.
8-Ispanak
Fazla miktarda lutein içerir. Yapılan bir çalışma ½ bardak günlük lutein zengini besin alınmasının damarlarda tıkanmayı önleyerek kalp krizi riskini azalttığını gösteriyor.
9-Sarımsak
Kan pıhtılarını önler ve yüksek kan basıncını düşürür. Kolesterolün damar duvarlarına yapışmasını önleyerek damar tıkanıklıklarının önüne de geçer.
10-Zeytinyağı
Dünyanın en sağlıklı yağı olan zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitlerinden zengindir ve LDL kolesterolü düşürür.
11-Somon ve diğer yağlı balıklar
Omega 3, LDL kolesterolün azalmasına yardımcıdır. Beslenmede doymuş yağlar yerine çoklu doymamış yağ asitlerinin tercih edilmesi yapılan bir çalışmaya göre yüzde 4’e kadar iyi kolesterolü artırabiliyor.
LDL kolesterol ve HDL kolesterol nedir?
LDL kötü kolesterol ve HDL iyi kolesteroldür. LDL’nin 200’ün altına olması gerekir. 200-239 arası sınırın üstü yükseğe yakındır, 240 üstü ise yüksek kolesterol tanısıdır.
Yüksek kolesterole neden olan besinler nelerdir?
Doymuş katı ve sıvı yağlar (Tereyağını sınırlandırın. İşlenmiş et ürünleri, palm yağı tüketmeyin), trans yağ ve hidrojene bitkisel yağlar (katı margarinler, cips, kraker, kurabiyeler vb.), alkol ve yağlı etler, sigara, kafein, abur cuburlar, fast food. (Milliyet-Akşam)