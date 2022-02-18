İyi kolesterolü artırıyor, kötü kolesterolü düşürüyor! Bu üçlüyü yemeklerden eksik etmeyin...

KOLESTEROL DÜŞÜREN YİYECEKLER

üksek kolesterol seviyesi birçok kişinin sağlığını tehdit eder halde. Yediğimiz besinler, fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam, yaş, aile geçmişi ve genel sağlık durumunun etkili olduğu yüksek kolesterolü düşürmek için ise çeşitli yollara başvuruluyor. "Kolesterol nasıl düşürülür?", "Kolesterol doğal yollarla nasıl düşürülür?", "Kolesterolü düşüren besinler nelerdir?" sorularına Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım cevap verdi ve kolesterolü düşüren 11 besini açıkladı