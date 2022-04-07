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İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü! İlk şube açıldı

Yerel cappuccino ve espressoları ile ünlü İtalya'nın başkenti Roma, sonunda ABD'li kahve zinciri Starbucks'a boyun eğdi. Dünya çapında 34 bin satış noktasına sahip Starbucks, Roma'daki ilk şubesini Castel Romano adlı alışveriş merkezinde açtı.

• 07 Nisan 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:
• 07 Nisan 2022 - 13:28 • Son Güncelleme:
1İtalyanın başkenti Roma Starbucksa yenik düştü İlk şube açıldı

İtalya'da Starbucks'ın tek lisans sahibi ortağı Percassi ile ortaklaşa kapalı ve açık oturma alanına sahip 200 metrekarelik mekan geçen Salı günü açıldı.

2İTALYADAKİ 16. STARBUCKS ŞUBESİ

İTALYA'DAKİ 16. STARBUCKS ŞUBESİ

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre 25 kişinin çalıştığı şube, İtalya'da açılan 16. Starbucks şubesi oldu.

3İtalyanın başkenti Roma Starbucksa yenik düştü İlk şube açıldı

Bununla birlikte, Roma’daki mağazanın açılışı, Starbucks’ın 2020'de Vatikan yakınlarında Via dei Bastioni di Michelangelo'daki eski Maraldi kitapçısının bulunduğu yerdeki şubesini açmasından birkaç yıl sonra gerçekleşti.

4İtalyanın başkenti Roma Starbucksa yenik düştü İlk şube açıldı

Daha önce, Starbucks'ın başkentteki ilk şubesinin Roma'nın merkezindeki Piazza S. Silvestro'da (yüksek yoğunluklu turizm bölgesi) Apple mağazasına ev sahipliği yapan Palazzo Marignoli binasında açılacağına dair söylentiler vardı.

5İtalyanın başkenti Roma Starbucksa yenik düştü İlk şube açıldı

Ancak, Castel Romano'nun seçilmesi İtalyanları şaşırttı. Bu durum, Starbucks'ın müşteriler olarak turistler yerine ağırlıklı olarak İtalyanlara bağımlı olduğu anlamına geliyor.

6İLK ŞUBE 2018DE MİLANODA AÇILDI

İLK ŞUBE 2018'DE MİLANO'DA AÇILDI

Öte yandan, Starbucks’ın İtalya’daki ilk şubesi 2018'de Milano'daki Piazza Cordusio'da açıldı

7İtalyanın başkenti Roma Starbucksa yenik düştü İlk şube açıldı

Kahve zinciri, geçen Ekim ayında 2023'ün sonuna kadar İtalya’da 20'den fazla yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu.

8İtalyanın başkenti Roma Starbucksa yenik düştü İlk şube açıldı

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İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü! İlk şube açıldı

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