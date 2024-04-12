İtalya'dan çalışma vizesi! 28 bin euro kazanmak mümkün
İtalya'da geçen yıl 28 Mart’ta parlamentoda onaylanan, uzaktan çalışanlar için yeni vize uygulaması yürürlüğe girdi.Dünyada tatil için tercih edilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya, bu vize sayesinde artık ofiste çalışmak zorunda olmayan milyonlarca “dijital göçebeyi” ağırlayacak. 4 Nisan’da yürürlüğe giren uygulamanın İtalyan ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
• 12 Nisan 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
• 12 Nisan 2024 - 12:31 • Son Güncelleme: