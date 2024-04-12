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Gündem İtalya'dan çalışma vizesi! 28 bin euro kazanmak mümkün
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İtalya'dan çalışma vizesi! 28 bin euro kazanmak mümkün

İtalya'da geçen yıl 28 Mart’ta parlamentoda onaylanan, uzaktan çalışanlar için yeni vize uygulaması yürürlüğe girdi.Dünyada tatil için tercih edilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan İtalya, bu vize sayesinde artık ofiste çalışmak zorunda olmayan milyonlarca “dijital göçebeyi” ağırlayacak. 4 Nisan’da yürürlüğe giren uygulamanın İtalyan ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

• 12 Nisan 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
• 12 Nisan 2024 - 12:31 • Son Güncelleme:
1 İtalyadan çalışma vizesi 28 bin euro kazanmak mümkün

7 günlük kapıda vize uygulaması Rodos, İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız (Hios), Meis (Kastelorizo), Sömbeki (Simi) , İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Midilli (Lesvos) ve Kilimli (Kalimnos) adalarını kapsıyor. Peki, bu adalarda bir haftalık tatilin bedeli ne kadar olacak; Türkiye’den daha mı ucuza geliyor? Hürriyet'ten Özge Esen 10 adadaki otel, tur ve feribot fiyatlarını araştırdı. İşte ortalama fiyatlar...