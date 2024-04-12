İtalya'dan çalışma vizesi! 28 bin euro kazanmak mümkün

7 günlük kapıda vize uygulaması Rodos, İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız (Hios), Meis (Kastelorizo), Sömbeki (Simi) , İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Midilli (Lesvos) ve Kilimli (Kalimnos) adalarını kapsıyor. Peki, bu adalarda bir haftalık tatilin bedeli ne kadar olacak; Türkiye’den daha mı ucuza geliyor? Hürriyet'ten Özge Esen 10 adadaki otel, tur ve feribot fiyatlarını araştırdı. İşte ortalama fiyatlar...