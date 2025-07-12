İsviçre'de gördü, aynısını memleketinde ofisine yaptırdı! Aydınlı iş insanından şaşırtan hareket

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Arıların sesinden bile etkilendiğini belirten Gülpınar, "O arı sesi dahi insanı rahatlatıyor. Sanki böyle hafif müzik dinler gibi. Gerçekten çok iyi, rahatlatıcı bir duygu. Çayımı, kahvemi içerken burada arılara bakarak rahatlarım. Tam terapi merkezi." dedi.