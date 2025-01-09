İstediği bölüme atanamayınca aile işinin başına geçti: Diyarbakır'ın 'Kasap Abla'sı oldu

Esnaf olarak ev ortamından bayağı uzak kalıyorsunuz. Pek fazla aileye vakit ayıramıyorsunuz. Esnaf olunca bazen akşam 8'e kadar kalma zorunluluğu yaşıyoruz ister istemez. Ama onun dışında işimi seviyorum. Yaptığım iş güzel, özellikle hijyene çok önem veriyorum. Bu benim en büyük prensibim. Temizlik ve titizlik, hijyen çok önemli. Yaptığım iş de keza öyle. Sucukları ben yoğururum, doldururuz, pastırmaları da öyle. Çevre esnafın çoğu tanıyor beni, yıllar oldu buradayım. Bazen araçta sağa sola gidince, çocuklar, 'Kasap Abla geldi' diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" diye konuştu.