İstediği bölüme atanamayınca aile işinin başına geçti: Diyarbakır'ın 'Kasap Abla'sı oldu
Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu olan Hürrem Yakşi (40), 9 yıldır, ailesinin 3 kuşaktır işlettiği mahalle kasabında çalışıyor. Mahallelinin 'Kasap Abla' diye seslendiği Yakşi, "İşimi çok seviyorum. Bazen araçta sağa sola gidince çocuklar, 'Kasap Abla' geldi diyorlar. Onların tepkileri de çok güzel" dedi.
Selim KAYA- Özcan ARGİN /DİYARBAKIR, (DHA)
• 09 Ocak 2025 - 12:56 • Son Güncelleme:
Selim KAYA- Özcan ARGİN /DİYARBAKIR, (DHA)
• 09 Ocak 2025 - 12:56 • Son Güncelleme: