İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

Söz konusu kameraların hem küçük kızın evinin bulunduğu alanı, hem de Nevzat Bahtiyar'ın evine giden patika yolun bitimini de görebildiği iddiası ortaya atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Elimizde yeni kayıtlar var, inceleniyor" dediği kayıtların Şahin Gözü'ne ait olduğu ve TÜBİTAK'a gönderilerek incelendiği bilgisine ulaşıldı.