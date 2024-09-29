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Gündemİşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!
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İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş!

Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere anne ve ağabeyin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Yeni görüntüler var" açıklaması sonrası gözler o kamera kayıtlara çevrildi. Buna göre askeri üs noktadaki "Şahin Gözü" kameralarının Narin Güran'ın evi ile Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu bölgeyi kontrol ettiği ve bu kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtildi. İşte detaylar!

• 29 Eylül 2024 - 16:03 • Son Güncelleme:
• 29 Eylül 2024 - 16:03 • Son Güncelleme:
1İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

2ANNE VE AĞABEY DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

ANNE VE AĞABEY DAHİL 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Türkiye'yi sarsan cinayette aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

3İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş

Ancak cinayet bir türlü aydınlatılamadı. Nevzat Bahtiyar'ın verdiği üç ifade de kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın "Narin'i Salim Güran öldürdü" ifadesine rağmen amca suçlamalara karşı çıktı.

4BAKAN TUNÇTAN SORUŞTURMAYLA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

BAKAN TUNÇ'TAN SORUŞTURMAYLA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Herkes "Katil kim?" sorusunu sorarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmayla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Cinayet soruşturmasında yeni kamera görüntüleri olduğunu belirten Bakan Tunç, "Elimizde yeni kayıtlar var, TÜBİTAK tarafından inceleniyor" ifadelerini kullandı.

5İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş

Bu açıklamaların ardından Tavşantepe Köyü'ne yakın askeri üs bölgesindeki Şahin Gözü kameralarının Narin Güran'ın evinin yanı sıra itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu yerleri gördüğü bilgisine ulaşıldı.

6İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş

Söz konusu kameraların hem küçük kızın evinin bulunduğu alanı, hem de Nevzat Bahtiyar'ın evine giden patika yolun bitimini de görebildiği iddiası ortaya atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "Elimizde yeni kayıtlar var, inceleniyor" dediği kayıtların Şahin Gözü'ne ait olduğu ve TÜBİTAK'a gönderilerek incelendiği bilgisine ulaşıldı.

7İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş

Yaklaşık köye 2 kilometre uzaklıkta yer alan kameraların 20 kilometrelik bir alanı kontrol ederek 24 saat boyunca gözetleme yapabildiği vurgulandı.

8ÜÇ SAVCI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

ÜÇ SAVCI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruştSoruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca muhtar Salim Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

9İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş

Son olarak savcılık tarafından iki amcanın evinde bulunan kamera kayıt cihazları incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. HD kalitesine getirilen kamera görüntüleri büyük bir titizlikle her saniyesi incelemeye alındığı öğrenildi.

10KAMERALARA YAKALANAN O İKİ ŞÜPHELİ KİM

KAMERALARA YAKALANAN O İKİ ŞÜPHELİ KİM?

Öte yandan Şahin Göz kameralara kayıtlarına bakılarak Nevzat Bahtiyar'ın bulunduğu yerdeki sazlık alanda iki kişi daha tespit edildi. Bahtiyar'dan biraz daha uzak bir bölgede tespit edilen iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

11İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş
12İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş
13İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler: Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş