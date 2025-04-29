İstanbul'un kalabalığını sevmedi, memleketine dönüp fabrika açtı! Şimdi 10 ülkeye ürünlerini satıyor

Fabrika Müdürü Tarık Şahin, Diyarbakır’dan böyle bir teklif gelince ilk başta sıcak olmamak kaydıyla bir düşünceye girdiklerini, sonra kabul edip geldiklerini dile getirdi.Diyarbakır’da böyle bir tesis olacağına ilk başta inanmadığını ifade eden Şahin, "Gelip görünce Marmara bölgesinde bile böyle tesislerin olmadığını fark ettim. İstanbul’un yoğunluğuna alışmışız. Biraz o yoğunluktan uzaklaşmak istedik. Diyarbakır’da muhteşem bir alan var. İnsanlar çok sıcakkanlı. Şu an araba park etmeye bile yer bakmıyorum. Direkt götürüp bırakıyorum. Ama İstanbul’da böyle değil. Ailemizle zaman geçiremiyoruz. Hep trafikte zaman geçiriyoruz. Akşam çıkıyorum 15 dakika sonra evimdeyim. Burada aileme ve kendime zaman ayırma fırsatı buluyorum" şeklinde konuştu.