İstanbul'un kalabalığını sevmedi, memleketine dönüp fabrika açtı! Şimdi 10 ülkeye ürünlerini satıyor
İstanbul'da yaşarken nüfusundan şikayet edip memleketi Diyarbakır'a dönen sanayici, açtığı fabrika ile bölgede istihdam sağladı. Diyarbakır'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iskele ve inşaat kalıpları üretimi yapılan fabrikadan yaklaşık 10 ülkeye ihracat yapılıyor. Fabrika, İstanbul’dan taşınıp terse göçü sağladı. Kendisiyle beraber bazı çalma arkadaşlarını da Diyarbakır'a götüren sanayici Kamuran Denizci, 'Bütün illerimize böyle yatırımlar yapıp geri göçü sağlamamız gerekiyor. Türkiye’nin nüfusunun büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir, Ankara’da, Bursa’da, Kocaeli’nde yaşıyor. Bu da ülke için büyük bir risk oluşturmaktadır' dedi.
DİYARBAKIR (İHA) -
• 29 Nisan 2025 - 17:15 • Son Güncelleme:
DİYARBAKIR (İHA) -
• 29 Nisan 2025 - 17:15 • Son Güncelleme: