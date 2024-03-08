İstanbul'daki korkunç kaza sonrası ‘cezasızlık’ tartışması! Anne ve oğlu için olası hapis cezaları açıklandı

‘ANNEYE CEZA VERİLMEZ’

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer: “Olayda annenin iki fiili gündeme gelir. Birincisi, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme. Altı aydan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer suç ise ‘Suçluyu kayırma’ suçudur. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. Anneye bu nedenle ceza verilmez. Kanun koyucu, anne veya babanın suçlu da olsa çocuklarını korumak istemelerini, doğal hal olarak görmüş.”