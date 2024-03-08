İstanbul'daki korkunç kaza sonrası ‘cezasızlık’ tartışması! Anne ve oğlu için olası hapis cezaları açıklandı
İstanbul Kemerburgaz’da ehliyetsiz olarak direksiyonuna geçtiği Porsche marka otomobille 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduktan sonra annesi tarafından Mısır’a kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un nasıl yargılanacağını hukukçular anlattı Anne ve oğlunun alacağı olası hapis cezaları ile ilgili açıklama geldi.
• 08 Mart 2024 - 10:02 • Son Güncelleme:
• 08 Mart 2024 - 10:02 • Son Güncelleme: