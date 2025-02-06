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Gündemİstanbul'da simit 20 liraya çıktı! Fahiş fiyat oyununa engel geldi
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İstanbul'da simit 20 liraya çıktı! Fahiş fiyat oyununa engel geldi

İstanbul'da simit fiyatları 20 liraya kadar çıktı. Gizli zam yapan işletmelerin olması gerekenden daha fazlaya satması bakanlığı harekete geçirdi.

• 06 Şubat 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
1İstanbulda simit 20 liraya çıktı Fahiş fiyat oyununa engel geldi

Milliyet'te yer alan habere göre Fahiş fiyat artışı yapılan ürünler listesine simit de girdi. İstanbul’da bazı işletmelerin simit fiyatlarına gizli zam yaptıkları ortaya çıktı. Simidi 20 liradan satan 35 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

2İstanbulda simit 20 liraya çıktı Fahiş fiyat oyununa engel geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, simidin 20 liraya satıldığı yönündeki şikayetler üzerine, İstanbul genelinde kapsamlı bir denetim yapıldığını bildirdi.

318 İLÇEDE DENETİM

18 İLÇEDE DENETİM!



18 ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 35 işletmenin 20 liradan simit sattığı tespit edildi.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir" ifadelerini kullandı.

4İstanbulda simit 20 liraya çıktı Fahiş fiyat oyununa engel geldi

Peki işletmeler fiyatları istedikleri gibi belirleyebilir mi? Vatandaşlar böyle bir durumla karşılaştığında nereye şikayet etmeli? Fahiş fiyat uygulayan bu tip işletmelere verilen cezalar neler?

5EKMEK VE SİMİT GİBİ ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI NASIL BELİRLENİYOR

EKMEK VE SİMİT GİBİ ÜRÜNLERDE FİYAT ARTIŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü milliyet.com.tr’ye açıkladı. Güllü konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ekmek ve simit fiyat tarifelerinin belirlenmesi mevzuatla düzenlenmiştir.

6İstanbulda simit 20 liraya çıktı Fahiş fiyat oyununa engel geldi



Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin “Fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve onay esasları” başlıklı 5’inci maddesinde ayrıntılı olarak bu husus belirlenmiştir. Buna göre;

Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin belgelerle birlikte yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verirler.

7İstanbulda simit 20 liraya çıktı Fahiş fiyat oyununa engel geldi

Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder.

8ZAM BİRLİK TARAFINDAN ONAYLANIR’

ZAM BİRLİK TARAFINDAN ONAYLANIR’



Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz. Ancak, simitle ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır. Ancak Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar.

Birlik tarafından onaylanan tarife odalara üye olan esnaf ve sanatkârlar için geçerlidir.