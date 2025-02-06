İstanbul'da simit 20 liraya çıktı! Fahiş fiyat oyununa engel geldi

ZAM BİRLİK TARAFINDAN ONAYLANIR’





Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz. Ancak, simitle ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır. Ancak Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar.



Birlik tarafından onaylanan tarife odalara üye olan esnaf ve sanatkârlar için geçerlidir.