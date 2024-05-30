İstanbul’da lüks rezidanstaki şüpheli ölüm: Ailesi ev arkadaşını, ev arkadaşı ailesini suçladı
İstanbul Kağıthane’de lüks bir rezidansta yaşayan Emir Germi’nin (21) çatıdan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emir Germi’nin yazarı olduğu kitabından bir bölümü, ölmeden hemen önce sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Ev arkadaşının polise, Emir Germi’nin ailesiyle sorunları olduğunu söylediği, ailesinin ise ölümünden ev arkadaşını sorumlu tuttuklarını düşündüğü bilgisine ulaşıldı.
• 30 Mayıs 2024 - 12:28 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2024 - 12:28 • Son Güncelleme: