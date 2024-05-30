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Gündem İstanbul’da lüks rezidanstaki şüpheli ölüm: Ailesi ev arkadaşını, ev arkadaşı ailesini suçladı
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İstanbul’da lüks rezidanstaki şüpheli ölüm: Ailesi ev arkadaşını, ev arkadaşı ailesini suçladı

İstanbul Kağıthane’de lüks bir rezidansta yaşayan Emir Germi’nin (21) çatıdan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emir Germi’nin yazarı olduğu kitabından bir bölümü, ölmeden hemen önce sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Ev arkadaşının polise, Emir Germi’nin ailesiyle sorunları olduğunu söylediği, ailesinin ise ölümünden ev arkadaşını sorumlu tuttuklarını düşündüğü bilgisine ulaşıldı.

• 30 Mayıs 2024 - 12:28 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2024 - 12:28 • Son Güncelleme:
1 İstanbul’da lüks rezidanstaki şüpheli ölüm: Ailesi ev arkadaşını, ev arkadaşı ailesini suçladı

 Kağıthane’de lüks bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki gencin çatıdan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gencin yazarı olduğu kitabından bir bölümü, ölmeden hemen önce sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Ev arkadaşının polise gencin ailesiyle sorunları olduğunu söylediği, ailesinin ise ölümünden ev arkadaşını sorumlu tuttuklarını düşündüğü bilgisine ulaşıldı.

2 İstanbul’da lüks rezidanstaki şüpheli ölüm: Ailesi ev arkadaşını, ev arkadaşı ailesini suçladı

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde önceki gün saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda, akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi’nin (21) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

3 EV ARKADAŞI “AİLESİYLE PROBLEMLERİ VARDI”, AİLE, “EV ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ”

EV ARKADAŞI “AİLESİYLE PROBLEMLERİ VARDI”, AİLE, “EV ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ”

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düşerken gördüğünü söylerken, gencin ev arkadaş Alperen P. ise olay esnasında dışarıda olduğunu, Emir Germi’nin ailesiyle problemleri olduğunu belirtmişti.

4 İstanbul’da lüks rezidanstaki şüpheli ölüm: Ailesi ev arkadaşını, ev arkadaşı ailesini suçladı

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken gencin cenazesini teslim alan ailesinin ise oğullarının ölümden ev arkadaşı Alperen P.’yi sorumlu tuttuklarını söylediği iddia edildi.

5 KİTABINDAN BİR BÖLÜM PAYLAŞMIŞ

KİTABINDAN BİR BÖLÜM PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Emir Germi'nin ölümden hemen önce kendi yazdığı “Huzurlu Huzursuzluk” kitabından bir bölümü, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

6 İstanbul’da lüks rezidanstaki şüpheli ölüm: Ailesi ev arkadaşını, ev arkadaşı ailesini suçladı

Emir Germi'nin hem kitabını hem de kendisini paylaştığı son gönderisinin açıklama kısmına, "Seni okumak, seni yazmak, seni hissedebilmek bu hayatta bana anlam katan tek şey. Sana dokunabilmek, bana dokunabilmen tattığım en güzel his. Seni keşfetmek, seni düşünmek, huzurlu huzursuzluk. Seni yok etmek ise, basit bi hata” yazdığı görüldü.