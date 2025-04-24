İstanbul'da kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak? Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı
Dün İstanbul ve çevre illeri vuran 6,2 büyüklüğündeki depremden son tedirgin olana vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Deprem korkusuyla parklarda, spor salonlarında, okul bahçelerinde ve camilerde bulunan vatandaşı bu sefer de soğuk hava vurdu. Dün gece rüzgarla beraber İstanbul'u saran kara bulutlar depremzedeleri daha da tedirgin etti. Peki deprem korkusunun bu denli insanları korkuttuğu bu günlerde hava durumu nasıl olacak? Güneş İstanbul'u ne zaman ısıtmaya başlayacak? Hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, dışarıda kalan depremzedelere sıcak günleri müjdelemedi. İşte Adil Tek'in bu hafta için İstanbul için ön gördüğü hava durumu tahminleri...
• 24 Nisan 2025 - 13:59 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2025 - 13:59 • Son Güncelleme: