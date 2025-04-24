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Gündemİstanbul'da kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak? Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı
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İstanbul'da kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak? Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Dün İstanbul ve çevre illeri vuran 6,2 büyüklüğündeki depremden son tedirgin olana vatandaşlar geceyi dışarda geçirdi. Deprem korkusuyla parklarda, spor salonlarında, okul bahçelerinde ve camilerde bulunan vatandaşı bu sefer de soğuk hava vurdu. Dün gece rüzgarla beraber İstanbul'u saran kara bulutlar depremzedeleri daha da tedirgin etti. Peki deprem korkusunun bu denli insanları korkuttuğu bu günlerde hava durumu nasıl olacak? Güneş İstanbul'u ne zaman ısıtmaya başlayacak? Hava durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, dışarıda kalan depremzedelere sıcak günleri müjdelemedi. İşte Adil Tek'in bu hafta için İstanbul için ön gördüğü hava durumu tahminleri...

• 24 Nisan 2025 - 13:59 • Son Güncelleme:
• 24 Nisan 2025 - 13:59 • Son Güncelleme:
1İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul genelinde panik yaşandı. Yaşanan sarsıntı özellikle Avrupa Yakası’nda yoğun bir şekilde hissedilirken, birçok vatandaş geceyi evlerinde geçirmek yerine parklarda ya da araçlarında sabahlamayı tercih etti.

2İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Örneğin Bahçelievler Kuleli Parkı, gece boyunca hem tedirgin hem de uykusuz saatler geçiren insanlarla dolup taştı. Kimi vatandaşlar parkta çadır kurarak kendilerini güvende hissetmeye çalıştı, kimileri ise battaniyelere sarılarak banklarda uyumaya çalıştı. Bazı aileler ise sabaha kadar gözlerini kırpmadan çocuklarının başında bekledi.

3İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Benzer manzaralar Silivri ve Büyükçekmece’de de yaşandı. Depremin merkezine daha yakın olan bu bölgelerde de birçok kişi geceyi evlerinden uzakta, açık alanlarda geçirdi.

4İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre; Depremin ardından dışarıda kalan vatandaşlar yalnızca korku değil, hava koşullarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi, çocuklu aileleri daha da zor durumda bıraktı.

5İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Sosyal medyada ise birçok kişi, havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Vatandaşlar, meteorolojik duruma göre önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceklerini planlamaya çalışıyor.

6İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Peki, önümüzdeki üç gün boyunca İstanbul’da hava nasıl olacak?

7MARMARA’NIN KUZEY KIYILARINDA SİSLİ VE PUSLU BİR HAVA ETKİLİ

MARMARA’NIN KUZEY KIYILARINDA SİSLİ VE PUSLU BİR HAVA ETKİLİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Bugün özellikle Karadeniz kıyıları ile İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın kuzey kıyılarında sisli ve puslu bir hava etkili oluyor.

8İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Havanın bu şekilde kapalı ve soğuk görünmesinin temel nedenlerinden biri, deniz suyu sıcaklıklarının halen 10-11 derece civarında seyretmesi” dedi.

9İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Tek, şöyle devam etti:“Bu duruma ek olarak, bölgeye nemli bir hava kütlesi giriş yapmış durumda. Güneyli yönlerden hafif bir hava akışı da mevcut, ancak bu akış bölgeye kayda değer bir ısı taşımıyor.

10İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Tüm bu meteorolojik etkenler bir araya geldiğinde, İstanbul ve çevresinde kapalı, gri ve serin bir hava oluşuyor. Bu hava durumu, vatandaşlar tarafından "üşüten” olarak tanımlanıyor. Dün de benzer koşullar etkili olmuştu ve bugün de aynı hava devam ediyor.”

11SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE’DE DAHA YOĞUN

SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE’DE DAHA YOĞUN

Özellikle Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bakırköy ve Zeytinburnu’nda sis ve pusun daha yoğun şekilde olduğunu söyleyen Adil Tek, “Görüş mesafesinin zaman zaman azalmasına neden olan bu hava koşulları, ulaşımı da kısmen etkileyebiliyor” dedi.

12‘20-25 DERECE ARALIĞINDA BİR ISINMA OLMAYACAK’

‘20-25 DERECE ARALIĞINDA BİR ISINMA OLMAYACAK’

Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevcut seviyelerde kalacağını söyleyen Adil Tek, “Bugün gün 15-16 dereceye bir sıcaklık görüyoruz. Bu serin hava cuma ve cumartesi günleri de etkisini sürdürecek. Dün termometreler yer yer 19 dereceyi gösterdi, ancak bugün daha serin bir gün yaşanıyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması beklenmiyor. Yani 20-25 derece aralığında bir ısınma olmayacak” ifadelerini kullandı.

13GECE SICAKLIKLARINA DİKKAT

GECE SICAKLIKLARINA DİKKAT!

Gece saatlerinde ise sıcaklıkların 8-9 derece civarında seyredeceğinin altını çizen Adil Tek, “Bu durum, özellikle depremin yoğun şekilde hissedildiği bölgelerde çadırlarda kalan vatandaşlar için önemli bir detay.

14İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Dün gece yaşanan soğuk hava, bu gece de aynı şekilde hissedilecek. Bu nedenle çadırlarda ya da açık alanlarda kalanların, gece saatlerinde düşen sıcaklıklara karşı tedbirli olmalarında fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik kendini daha net hissettiriyor” şeklinde konuştu.

15YAĞMUR YAĞACAK MI

YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün İstanbul genelinde yağış beklenmediğinin altını çizen Adil Tek, önümüzdeki üç gün için şu tahminlerde bulundu:

16CUMA

CUMA

-- Cuma günü öğle saatlerine doğru Silivri ve Büyükçekmece çevresinde yerel ve zayıf bir yağış ihtimali bulunuyor. Bu yağışların kısa süreli ve hafif olması öngörülüyor.

17CUMARTESİ

CUMARTESİ

-- Cumartesi günü ise öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yağışlı hava etkili olacak.

18İstanbulda kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

Yağışlar akşam saatlerinde kesilecek. Bu yağışlar kuvvetli değil; ancak özellikle açık alanda kalan veya çadırlarda yaşayan vatandaşlar için etkili olabilir.

19PAZAR

PAZAR

-- Pazar günü ise yağış ihtimali daha yüksek. Gün boyunca yağışların zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. Bu nedenle özellikle pazar günü için daha dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.