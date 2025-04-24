İstanbul'da kritik 3 gün boyunca hava durumu nasıl olacak? Geceyi dışarıda geçirenler üşüdü, uzman isim gün gün hava durumunu açıkladı

‘20-25 DERECE ARALIĞINDA BİR ISINMA OLMAYACAK’

Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevcut seviyelerde kalacağını söyleyen Adil Tek, “Bugün gün 15-16 dereceye bir sıcaklık görüyoruz. Bu serin hava cuma ve cumartesi günleri de etkisini sürdürecek. Dün termometreler yer yer 19 dereceyi gösterdi, ancak bugün daha serin bir gün yaşanıyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere önümüzdeki üç gün boyunca sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması beklenmiyor. Yani 20-25 derece aralığında bir ısınma olmayacak” ifadelerini kullandı.