İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji'den birçok il için kritik uyarı yapıldı, sıcaklık eksiye düşüyor
Meteoroloji'nin günlerdir uyarı yaptığı kar yağışı bugün itibariyle başladı. Edirne'den yurda girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle birçok kentte kar yağışı başladı. İstanbul'da saat 12.00 itibariyle etkili olan kar yağışı Anadolu yakasında etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji son dakika açıklama yaparak İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Edirne’den yurda girecek sistem Anadolu’yu etkisi altına alacak. Bu akşamdan itibaren İstanbul’un yüksek noktalarında kar geçişleri bekleniyor. İstanbul dahil birçok şehirde sıcaklık 14 derece birden düşecek. İşte kar yağışı beklenen iller ve hava durumu detayları...
• 23 Kasım 2024 - 07:44 • Son Güncelleme:
• 23 Kasım 2024 - 07:44 • Son Güncelleme: