İstanbul'da kar kalınlığı 10 cm'yi aşacak! Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak
İstanbul için kar yağışı alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıklar 10, 12 derece düşecek ve kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Ankara ve İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
• 04 Şubat 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2025 - 07:50 • Son Güncelleme: