Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİstanbul'da kar kalınlığı 10 cm'yi aşacak! Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da kar kalınlığı 10 cm'yi aşacak! Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

İstanbul'da kar kalınlığı 10 cm'yi aşacak! Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

İstanbul için kar yağışı alarmı verildi. Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Sıcaklıklar 10, 12 derece düşecek ve kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde bugünden itibaren düşmeye başlıyor. Ankara ve İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı için tarih verildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

• 04 Şubat 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2025 - 07:50 • Son Güncelleme:
1İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede azalacak.

2İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Sıcaklık, hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altında olacak. Türkiye, yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

3İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

4İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

5İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

6İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

7SİS UYARISI:

SİS UYARISI:

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10İSTANBULDA KAR HAFTASI

İSTANBUL'DA KAR HAFTASI

İstanbul bu hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklığının salı gününden itibaren 10-12 derece düşmesi beklenirken, kentte kar yağışı da görülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin açıklamasına göre İstanbul yeni haftaya çok bulutlu ve yağışlı başlayacak.

11İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Soğuk hava dalgası kente salı günü ulaşacak. Beklenen kar yağışı ise çarşamba günü başlayacak. Çarşamba kar kalınlığının 2-5 santimetreye, perşembe günü ise 3-10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

12HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK

HANGİ İLÇELERDE YAĞACAK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre; Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Eyüp, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kar; diğer 21 ilçede ise karla karışık yağmur yağacak.

13AKOMDAN UYARI

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu hafta İstanbul'u etkisi altına almasının beklendiği belirtildi.

14İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Açılamada, "Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12 dereceye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8 derece seviyelerine inecek.

15İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı yüzde 65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor" denildi.

16BURSA VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI

BURSA VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

Bursa Valiliği, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını ve mevsim normallerinin altına ineceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

17İstanbulda kar kalınlığı 10 cmyi aşacak Meteoroloji, AKOM tarih verdi, günlerce lapa lapa yağacak

11 Şubat'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:"Yapılan son değerlendirmelere göre, 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."