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Gündemİstanbul'da kar başladı! Meteoroloji özellikle Marmara'yı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi
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İstanbul'da kar başladı! Meteoroloji özellikle Marmara'yı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi

Kar İstanbul'a geldi. Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik vatandaşları yoğun kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde başladı. Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Özellikle Marmara Bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili gelişmeler

• 29 Ocak 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
1İstanbulda kar başladı Meteoroloji özellikle Marmarayı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi

Kar yağışı İstanbul'da başlıyor. Yoğun kar yağışı şehir merkezinde etkili olacak. Uyarılar art arda geldi. Sıcaklıklar düşecek. Lapa lapa kar yağışı için saat verildi. AKOM, Meteoroloji ve uzmanlar art arda uyardı.

2İstanbulda kar başladı Meteoroloji özellikle Marmarayı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Kayseri ve Niğde hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane çevreleri, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3İstanbulda kar başladı Meteoroloji özellikle Marmarayı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi

ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

4KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI:

KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI UYARISI:

Marmara'nın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI:

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

7EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.DENİZLİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKÜTAHYA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlıMANİSA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluMERSİN °C, 14°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kayseri ve Niğde hariç) aralıklı ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıÇANKIRI °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, 1°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

11ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluTOKAT °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Kars ve Ardahan hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI °C, -5°CÇok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıERZURUM °C, -6°CÇok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlıMALATYA °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıVAN °C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

13GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMARDİN °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

14İstanbulda kar başladı Meteoroloji özellikle Marmarayı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı İstanbul Anadolu Yakası'nda da etkisini gösterdi.

15İstanbulda kar başladı Meteoroloji özellikle Marmarayı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, Ataşehir, Kartal, Tuzla gibi ilçelerde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, gece saatlerinde etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar Anadolu Yakası'nda etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hafif başlayan kar yağışı gece saatlerinde belli kesimlerde etkisini arttırdı.