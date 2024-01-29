İstanbul'da kar başladı! Meteoroloji özellikle Marmara'yı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi
Kar İstanbul'a geldi. Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Meteoroloji, AKOM, AFAD, Valilik vatandaşları yoğun kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinde başladı. Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu yayınladı. Özellikle Marmara Bölgesi için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte son dakika kar yağışı ile ilgili gelişmeler
• 29 Ocak 2024 - 07:28 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2024 - 07:28 • Son Güncelleme: