İstanbul'da kar başladı! Meteoroloji özellikle Marmara'yı uyardı, onlarca kentte kar fırtınası alarmı verildi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul çevreleri, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile Kocaeli'nin kuzeyinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimleri ile Trakya'da buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri başta olmak üzere zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.