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İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli! Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle vapur seferleri iptal oldu. Boğaz'da sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

• 16 Ekim 2024 - 08:47 • Son Güncelleme:
• 16 Ekim 2024 - 08:47 • Son Güncelleme:
1İstanbulda deniz ulaşımına sis engeli Bazı vapur seferleri iptal



İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

2İstanbulda deniz ulaşımına sis engeli Bazı vapur seferleri iptal

Öte yandan İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

3İstanbulda deniz ulaşımına sis engeli Bazı vapur seferleri iptal

Boğaz'da sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.