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Gündem İstanbul'da bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Nisan İstanbul'da trafik ne zaman açılacak?
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İstanbul'da bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Nisan İstanbul'da trafik ne zaman açılacak?

28 Nisan Pazar günü İstanbul'da 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar Mega kentliler tarafından 8 Nisan İstanbul'da hangi yollar kapalı? sorusu araştırılmaya başladı. Trafiğe kapatılacak yolları Valilik duyurdu. İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı?

• 28 Nisan 2024 - 09:52 • Son Güncelleme:
• 28 Nisan 2024 - 09:52 • Son Güncelleme:
1 İstanbulda bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan İstanbulda trafik ne zaman açılacak

İstanbul'da 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar belli oldu. 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Pazar günü kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı. Kapalı yollar ve alternatif güzergahlar araştırılmaya başladı. İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar 28 Nisan 2024

2 İstanbulda bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan İstanbulda trafik ne zaman açılacak



İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 28 NİSAN 2024

Saat 07.00'de kapatılacak yollar şöyle:

Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası

Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası

Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar Tavukhane Sokak

Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,

Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,

Taşköprü Caddesi

Fener Kalamış Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi

3 İstanbulda bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan İstanbulda trafik ne zaman açılacak



Alternatif Güzargahlar

Üsküdar istikametini kullanacak sürücüler için Nuhkuyusu Caddesi

D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy İstikametini kullanacak sürücüler için Göztepe Köprüsü

Taşköprü Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Ahmet Mithat Efendi Caddesi

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Çetin Emeç Bulvarı

Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını kullanacak sürücüler için Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D-100 Karayolunu

Büyükyalı Caddesi'nden gelen Akım Turgut Özal Bulvarı İstikametine yönlendirilecek

4 İstanbulda bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan İstanbulda trafik ne zaman açılacak



Saat 08:00'de Kapatılacak Yollar

1.Tersane Caddesi Karaköy Meydan Kemeraltı Cadde kesişimi ile Refik Saydam Caddesi arası iki yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Saat 09.00'da kapatılacak yollar

Dolmabahçe Caddesi

Dolmabahçe Gazhane Caddesi kesişimi ile Süleyman Seba

Cadde arası Beşiktaş istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Beşiktaş Caddesi



Süleyman Seba Caddesi kesişimi ile Çırağan Cadde arası Ortaköy istikameti tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

5 İstanbulda bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan İstanbulda trafik ne zaman açılacak



4/7 (SAAT 10:00 İTİBARİYLE)

D-100 Karayolu Güney Yol Balmumcu Ayrımları

D-100 Karayolu Kuzey Yol Altunizade Ümraniye Ayrımları

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Güney Yönü Saat 10:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 10:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yönü Saat 12:00 İtibari İle Trafiğe Kapatılacağından Metrobüs Seferlerinin Saat 12:00 İtibari İle Kuzey Yönde Durdurulacaktır.

6 İstanbulda bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan İstanbulda trafik ne zaman açılacak



(SAAT 10:30 İTİBARİYLE)

Ragıpgümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Ankara Caddesi(Hamidiye Caddesi Kavşağı İle Reşadiye Caddesi Kavşağı Arası )

Ankara Caddesi Ebu Suud Caddesi Kavşaktan Sirkeci İstikameti

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yanyol Aksaray Ayrımları

Sahil Kenndy Caddesi Güney Yol Kumkapı Ayrımları

Sahil Kenndy Caddesi Kuzey Güney Yol Sirkeci Kumkapı Arası

7 İstanbulda bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı 28 Nisan İstanbulda trafik ne zaman açılacak



(SAAT 11:00 İTİBARİYLE)

Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı Kesişimi İle Beşiktaş Meydan Arası Beşiktaş İstikameti Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Beşiktaş Caddesi, Beşiktaş Meydan Kesişimi İle Süleyman Seba Cadde Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Dolmabahçe Caddesi, Süleyman Seba Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası İki Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Bedri Karafakihoğlu Caddesi, Asker Ocağı Cadde Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

Gümüşsuyu İnönü Caddesi, Mke Önü Kesişimi İle Dolmabahçe Gazhane Caddesi Arası Dolmabahçe Gazhane Cadde İstikametine Tek Yönlü Olarak Araç Trafiğine Kapatılacaktır.