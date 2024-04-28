İstanbul'da bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Nisan İstanbul'da trafik ne zaman açılacak?
28 Nisan Pazar günü İstanbul'da 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. 28 Nisan Pazar günü trafiğe kapalı yollar Mega kentliler tarafından 8 Nisan İstanbul'da hangi yollar kapalı? sorusu araştırılmaya başladı. Trafiğe kapatılacak yolları Valilik duyurdu. İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı?
• 28 Nisan 2024 - 09:52 • Son Güncelleme:
• 28 Nisan 2024 - 09:52 • Son Güncelleme: