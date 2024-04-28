İstanbul'da bisiklet turu var, trafiğe kapalı yollar: İstanbul Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunda hangi yollar trafiğe kapalı? 28 Nisan İstanbul'da trafik ne zaman açılacak?





İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 28 NİSAN 2024



Saat 07.00'de kapatılacak yollar şöyle:



Beşiktaş Meydan İle Zincirlikuyu D-100 Güney katılım arası



Çatladıkapı ışıklardan Sultanahmet Meydan arası



Üçler Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar Tavukhane Sokak



Nakilbent Sokak ve buna bağlanan cadde ve sokaklar Aksakal Caddesi ve buna bağlanan cadde ve sokaklar



Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzerinden D-100 Karayolu Güney Yola katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu Güney katılım,



Mahir İz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 Karayolu Güney Yola katılım



Tophanelioğlu Caddesi D-100 Karayolu Güney yola katılım



Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Kadıköy istikameti,



Taşköprü Caddesi



Fener Kalamış Caddesi



Ahmet Mithat Efendi Caddesi



Operatör Cemil Topuzlu Caddesi



Çetin Emeç Bulvarı



Bağdat Caddesi