İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede
Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. MGM ve uzmanların art arda yaptığı duyuruların ardından AKOM teyakkuza geçti. Yoğun kar yağışı için gün ve saat verilmişti. Milyonlarca İstanbullunun beklediği yağış başladı. Peki İstanbul'da kar yağışı hangi ilçelerde etkili olacak? Lapa lapa kar kent merkezinde de görülecek mi? 19 ilçede yoğun kar yağışı görülürken, 20 ilçede karla karışık yağmur var. İşte son dakika kar yağışı haberleri...
• 05 Şubat 2025 - 09:47 • Son Güncelleme:
• 05 Şubat 2025 - 09:47 • Son Güncelleme: