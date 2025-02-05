İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

BUGÜN RESMEN DONACAĞIZ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.