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Gündemİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

Günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. MGM ve uzmanların art arda yaptığı duyuruların ardından AKOM teyakkuza geçti. Yoğun kar yağışı için gün ve saat verilmişti. Milyonlarca İstanbullunun beklediği yağış başladı. Peki İstanbul'da kar yağışı hangi ilçelerde etkili olacak? Lapa lapa kar kent merkezinde de görülecek mi? 19 ilçede yoğun kar yağışı görülürken, 20 ilçede karla karışık yağmur var. İşte son dakika kar yağışı haberleri...

• 05 Şubat 2025 - 09:47 • Son Güncelleme:
• 05 Şubat 2025 - 09:47 • Son Güncelleme:
1İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekliyor.

2AKOM UYARMIŞTI

AKOM UYARMIŞTI

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte hava sıcaklığının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşeceği ve gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışının başlayacağı kaydedilmişti.

3İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edilen açıklamada, kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarılmıştı.

4KAR KALINLIĞI 10 CM BULACAK

KAR KALINLIĞI 10 CM BULACAK

Açıklamada, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezlerinde 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği uyarısı yapılırken, kar yağışının cuma sabahından itibaren hafif yağmura dönüşmesinin beklendiği belirtilmişti.

5İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri yoğun yağış pek çok ilçede görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen, şehrin her yerinden görüleceğini belirtti. Hava durumu uzmanları da ilçe ilçe kar yağışı raporunu yayınlandı.5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü verilerine göre, ilçe ilçe hava tahmin raporu şöyle:

6Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler:

Karla Karışık Yağmur Beklenen İlçeler:

İstanbul Havalimanı, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar.

7Kar Yağışı Beklenen İlçeler:

Kar Yağışı Beklenen İlçeler:

Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Şile, Ümraniye.

8İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

ADALAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ARNAVUTKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÇATALCA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÇEKMEKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

9İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

ATAŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

AVCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BAĞCILAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

10İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

BAŞAKŞEHİR: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BAYRAMPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEŞİKTAŞ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BEYKOZ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

11İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

BEYLİZDÜZÜ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

BEYOĞLU: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

BÜYÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

12İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

ESENLER: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ESENYURT: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

EYÜP: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

13İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

FATİH: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

GAZİOSMANPAŞA: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

KADIKÖY: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KAĞITHANE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

KARTAL: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

14İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

KÜÇÜKÇEKMECE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

MALTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

PENDİK: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SANCAKTEPE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

15İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

SARIYER: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ŞİLE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

SİLİVRİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ŞİŞLİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANBEYLİ: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

SULTANGAZİ: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

16İstanbulda beklenen kar yağışı başladı 19 ilçede lapa lapa kar yağacak, AKOM devrede

TUZLA: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

ÜMRANİYE: 5 Şubat Çarşamba- Kar yağışlı; 6 Şubat Perşembe- Kar yağışlı

ÜSKÜDAR: 5 Şubat Çarşamba- Karla karışık yağmurlu; 6 Şubat Perşembe- Karla karışık yağmurlu

17BUGÜN RESMEN DONACAĞIZ

BUGÜN RESMEN DONACAĞIZ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

18KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

1919 İLE UYARI

19 İLE UYARI

Meteoroloji'den 19 ile sarı kodlu uyarı geldi: Uyarı yapılan iller şöyle:

Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce