İstanbul'da bayram tatili için art arda yağış uyarısı! Sıcaklıklar artacak, toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde bu hafta yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar yağışlı havayla 2 ila 6 derece kadar düşecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlara yağış uyarısında bulunurken sıcaklıkların ne zaman artacağını açıkladı.
• 30 Mart 2025 - 15:18 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2025 - 15:18 • Son Güncelleme: