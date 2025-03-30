İstanbul'da bayram tatili için art arda yağış uyarısı! Sıcaklıklar artacak, toz taşınımına dikkat!

AKDENİZ

parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş başta olmak üzere, Antalya'nın doğusu, Osmaniye ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN °C, 21°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı