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İstanbul'da bayram tatili için art arda yağış uyarısı! Sıcaklıklar artacak, toz taşınımına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde bu hafta yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar yağışlı havayla 2 ila 6 derece kadar düşecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlara yağış uyarısında bulunurken sıcaklıkların ne zaman artacağını açıkladı.

• 30 Mart 2025 - 15:18 • Son Güncelleme:
• 30 Mart 2025 - 15:18 • Son Güncelleme:
1İstanbulda bayram tatili için art arda yağış uyarısı Sıcaklıklar artacak, toz taşınımına dikkat

Bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2İstanbulda bayram tatili için art arda yağış uyarısı Sıcaklıklar artacak, toz taşınımına dikkat

Yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Sivas, Kayseri'nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya'nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneybatı ve doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

3SICAKLIKLAR ÖNCE DÜŞECEK

SICAKLIKLAR ÖNCE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı ancak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

4BİR UYARI DA AKOMDAN

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise, 'Yeni hafta boyunca çok bulutlu, yerel aralıklıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı sıcaklıkların 14-18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.' açıklamasında bulundu.

5İstanbulda bayram tatili için art arda yağış uyarısı Sıcaklıklar artacak, toz taşınımına dikkat

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise şu açıklamada bulundu:Türkiye’nin en iyi yerlerinden biri olacak gibi İstanbul. Bugün İstanbul’da 19 derece hava sıcaklığı. Yarın 2-3 derece düşecek ama çok fazla yağmur yok. Akşamüstü İstanbul’da yağış başlayacak. Önümüzdeki 4-5 gün İstanbul’da yağmur var. Bölgesel yağışlar olacak.Türkiye’nin kuzey bölgelerinde sıcaklıklar ortalamanın bir tık üzerinde. Bayramın 3. gününden sonra sıcaklık düşüyor. İstanbul’da 13-14 dereceye kadar düşecek, yağış devam ediyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar yağmur durmayacak Türkiye’nin pek çok yerinde. Güney Ege ve Akdeniz’de sıcaklıklar biraz düşük. Antalya’da yağmur var, 16 derece. Bodrum, Marmaris ve Kuşadası’nda da yağış var. Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış var. Kahramanmaraş’tan Malatya’ya kadar toz etkili olacak. Maskesiz dışarı çıkmasınlar.

6HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Bu bayram tatili biraz soğuk geçecek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar sıcaklıklar düşük, yağış var. Yağışlı hava geçirecek Türkiye. Nisan’ın ikinci on gününden sonra sıcaklıklar toparlayacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyılarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9AKDENİZ

AKDENİZ

parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kahramanmaraş başta olmak üzere, Antalya'nın doğusu, Osmaniye ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sivas çevreleri ile Kayseri'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimleri, akşam saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 17°C

Genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer sağanak yağışlı

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

13DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Erzincan, Malatya ve Elazığ ile akşam saatlerinden itibaren Bingöl, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batısında, akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.